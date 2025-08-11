0

Трехкратный чемпион России по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в возрасте 50 лет

Трехкратный чемпион России по кикбоксингу Лиходумов умер в возрасте 50 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Дмитрий Лиходумов – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, многократный чемпион России, призер чемпионата Европы, финалист чемпионата мира и чемпион мира среди профессионалов.

Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира – с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами. Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером. Для нас всех это огромная утрата», – говорится в сообщении федерации. 

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», спортсмен был найден мертвым возле пустыря на окраине Балашихи. На его теле были обнаружены многочисленные следы побоев. В последние годы Лиходумов вел затворнический образ жизни. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
