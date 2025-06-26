Мария Захарова назвала «настоящим позором» отмену ЧЕ по кикбоксингу в Молдове.

Турнир в Кишиневе был отменен после того, как власти страны не допустили на турнир участников из России и Беларуси. По решению Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) россияне и белорусы должны были выступить c флагом и гимном.

«Это же просто позор, настоящий позор. Позор для режима Санду и позор для всех тех, кто вынужден быть ассоциирован с этим режимом. Кстати, этот турнир состоится, как я понимаю, уже и не в Молдове, в другой стране, где уважают основные права и свободы человека и не скатываются до поощрения расизма в каких бы то ни было формах.

Режим Санду действует по принципу «позориться – так до конца». «Вот у меня такое ощущение, что уже ничего их не ограничивает. Даже то, что со стороны это все выглядит как несусветнейшая и, самое главное, необъяснимая глупость.

Эта глупость режима Санду продемонстрировала, что попытки политизировать нейтральные международные площадки и мероприятия не вызывают поддержки ни у их организаторов, ни у участников, ни у народа Молдовы, который уже устал, что его выставляют в таком свете», – заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

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