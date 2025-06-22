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Мария Захарова: «За последние десятилетия мировой спорт деградировал, потому что чиновники олимпийского движения допустили политизацию»

Мария Захарова заявила, что при Бахе мировой спорт столкнулся с деградацией.

Томас Бах сложит полномочия главы Международного олимпийского комитета (МОК) 23 июня.

«Не хочу давать ему личных характеристик – это не мое дело. Пусть этим занимаются спортивные чиновники. Я говорю сейчас как зритель, как обыватель, как гражданин Российской Федерации и человек, который следит за международной обстановкой.

К сожалению, за последние десятилетия мировой спорт деградировал. Это произошло потому, что чиновники мирового олимпийского движения – бюрократы мирового спорта – допустили политизацию и влияние множества факторов, не имеющих отношения к спорту, на самих спортсменов и на соревнования.

Они должны были занимать принципиальную позицию, не допускать разрушения. Кто виноват и почему – пусть в этом разбираются специалисты. Но это уже очевидно», – сказала официальный представитель МИД России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Политика
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