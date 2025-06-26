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1,94 млн школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры – каждый 9-й школьник РФ

Почти два миллиона школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на конференции РФС озвучил итоги реализации проекта «Футбол в школе» за учебный год-2024/25.

По данным Минпросвещения России, в этом учебном году футболом на уроке физкультуры в школах-участницах проекта занимались 1 940 038 детей. Это каждый девятый школьник РФ.

В среднем в одной школе регулярно занимаются футболом на уроке физкультуры 393 школьника. По сравнению с прошлым учебным годом прирост составил 8% (364 ученика в 2023/24 учебном году).

В школьных секциях занимаются 205 097 человек. Доля девочек, занимающихся футболом в школе, сохраняется на уровне 47,6%. В этом учебном году их количество составило 922 607 человек. Из них в секциях занимается 23,4%, в ДЮСШ – 11,1%.

Больше всего в проекте представлены ученики 3-6 классов – 905 951 школьник, или 46,7% от общего числа. В секциях ученики этих же классов составляют 53% от общего числа участников проекта. 89% школ проекта в течение года принимали участие в каких-либо футбольных соревнованиях.

«Футбол в школе» – комплексный проект Российского футбольного союза. Помимо проведения занятий футболом на уроках физкультуры, он подразумевает всестороннюю поддержку школ и педагогов.

За 4 года реализации проекта в общеобразовательные школы безвозмездно выделено более 500 тысяч единиц инвентаря. На постоянной основе реализуется программа повышения квалификации педагогов, которая одобрена Минпросвещения России.

Ежедневно осуществляется методическая поддержка более восьми тысяч педагогов проекта, включая очные семинары в регионах. Ежегодно проводится всероссийский конкурс среди педагогов проекта с призовым фондом в 11 миллионов рублей – в этом году в нем участвовали больше тысячи учителей школ и педагогов из дошкольных учреждений.

В планах на 2025/2026 учебный год – увеличить количество участников проекта «Футбол в школе» еще на 250 тысяч детей и начать работу в 815 новых школах.

Отдельное внимание уделяем коррекционным школам, в которых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году наш профильный проект «Футбол в коррекционной школе» почти вдвое увеличил количество участвующих школ – 111 организаций – и достиг цифры в 2,5 тысячи детей», – рассказал Дюков.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
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