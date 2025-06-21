Федерация кикбоксинга об отстранении россиян от ЧЕ: «Наша страна демонстрировала стабильно высокий результат, это и стало основной причиной случившегося»

В федерации кикбоксинга разочарованы решением отстранить россиян от ЧЕ-2025.

Об этом заявил руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России Владимир Мышев.

Сборную России по кикбоксингу отстранили от чемпионата Европы в Кишиневе по решению властей Молдовы.

«Предстоящий чемпионат Европы пусть и не главное событие для нашей сборной России по кикбоксингу, так как в этом году нас ждут более значимые международные старты, но сам факт произошедшего вызывает глубокое разочарование в сформировавшейся системе ценностей некоторых личностей, которые влияли на принятие такого решения.

Мы знаем, что наши ребята подходили к этому турниру в полной готовности и, несомненно, стали бы лидерами, это понимали и другие сборные, так как в кикбоксинге наша страна демонстрировала стабильно высокий результат на всех международных стартах, видимо, это и стало основной причиной случившегося», — сказал Мышев.