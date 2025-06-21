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Генсекретарь Федерации кикбоксинга России: «Для WKF принципиально важно участие российских спортсменов в турнирах под своим флагом и с гимном»

Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России прокомментировал отмену чемпионата Европы в Кишиневе.

Турнир должен был пройти с 23 по 28 июня.

ЧЕ был отменен после того, как власти Молдовы запретили участвовать в нем российским и белорусским спортсменам. Россияне и белорусы, по решению Всемирной федерации кикбоксинга (WKF), должны были выступать с национальной символикой. 

«Для руководителя Всемирной федерации кикбоксинга Фридриха Эксенберга, с которым мы заключили партнерские отношения, принципиально важно участие российских спортсменов под своим флагом и с гимном во всех международных соревнованиях под эгидой WKF», – сказал Владимир Филатов. 

Сборную России по кикбоксингу отстранили от чемпионата Европы в Кишиневе по решению властей Молдовы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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