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Дегтярев о ЧМ по дзюдо в Будапеште: «Гостеприимство венгерских друзей по отношению к российским спортсменам заслуживает самых теплых слов»

Михаил Дегтярев отметил теплый прием российских дзюдоистов на ЧМ в Венгрии.

«Будапешт по праву можно назвать неофициальной столицей мирового дзюдо – здесь любят, ценят и понимают этот вид спорта. Венгрия третий раз за восемь лет принимает чемпионат мира, и каждый раз – на высоком организационном уровне. С интересом слежу за турниром.

Гостеприимство венгерских друзей по отношению к российским спортсменам заслуживает самых теплых слов. Такие международные события – это хорошая площадка для переговоров с главами международных федераций и членами МОК, которые съехались в Будапешт.

На татами вышли сильнейшие спортсмены планеты, и для спортсменов из России, выступающих под эгидой IJF, это важная проверка.

В нашем составе 18 атлетов, среди них как опытные бойцы, так и молодые таланты. Уверен, команда способна улучшить результат прошлого года и побороться за медали более высокого достоинства. Уже сейчас видим хорошие выступления, впереди еще несколько соревновательных дней – надежды на успех остаются высокими.

По итогам первого дня поздравляем Аюба Блиева с бронзой в весе до 60 кг, в малом финале он одержал победу над хозяином татами из Венгрии Мартоном Андраси», – сказал министр спорта России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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