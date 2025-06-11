Соловейчик о чемпионате мира: «В мужской команде во всех весовых категориях наши спортсмены могут претендовать на медали, женская тоже показывает хороший прогресс»
Чемпионат мира пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.
«Что касается результатов, мы стараемся не давать обещаний. Конечно, у сборной есть планы: в мужской команде во всех весовых категориях наши спортсмены могут претендовать на медали, женская тоже показывает хороший прогресс, поэтому ждем от девушек позитивных новостей.
Конкретное количество медалей предугадать сложно – это очень конкурентный вид спорта. Всегда есть и проверенные лидеры, и новые имена, которые прорываются в топ. Мы рассчитываем, что Россия выступит достойно, как это было в течение всего года на турнирах и чемпионате Европы.
Сборная и тренеры проделали большую работу. Для главного тренера Виталия Макарова и новой тренерской команды это дебют на чемпионате мира, но мы уже видели их успех на чемпионате Европы. Это опытные специалисты, которые не первый год работают со сборной и хорошо знают команду.
Наши дзюдоисты хорошо подготовились, теперь все зависит от удачи и хода борьбы. Сейчас предстартовое состояние – и у тренеров, и у спортсменов, и у тех, кто приехал поддержать команду. Мы с нетерпением ждем начала соревнований и верим, что этот чемпионат мира будет успешным для сборной России», – сказал Сергей Соловейчик.
Также он прокомментировал переизбрание Мариуса Визера на пост президента Международной федерации дзюдо (IJF).
«Мы рады, что Мариус Визер переизбран на пост главы IJF. Он большой наш друг, человек, который создал особую атмосферу в Международной федерации дзюдо, благодаря которой все эти трудные годы наши спортсмены чувствовали поддержку международной семьи дзюдо.
Как и все остальные президенты, мы голосовали за Мариуса Визера и его команду. Все прошло штатно – в конгрессе участвовали 137 федераций, и все единогласно поддержали его команду», – добавил глава ФДР.