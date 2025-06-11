Соловейчик о чемпионате мира: «В мужской команде во всех весовых категориях наши спортсмены могут претендовать на медали, женская тоже показывает хороший прогресс»

Глава Федерации дзюдо России рассказал о задачах сборной на чемпионате мира.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.

«Что касается результатов, мы стараемся не давать обещаний. Конечно, у сборной есть планы: в мужской команде во всех весовых категориях наши спортсмены могут претендовать на медали, женская тоже показывает хороший прогресс, поэтому ждем от девушек позитивных новостей.

Конкретное количество медалей предугадать сложно – это очень конкурентный вид спорта. Всегда есть и проверенные лидеры, и новые имена, которые прорываются в топ. Мы рассчитываем, что Россия выступит достойно, как это было в течение всего года на турнирах и чемпионате Европы.

Сборная и тренеры проделали большую работу. Для главного тренера Виталия Макарова и новой тренерской команды это дебют на чемпионате мира, но мы уже видели их успех на чемпионате Европы. Это опытные специалисты, которые не первый год работают со сборной и хорошо знают команду.

Наши дзюдоисты хорошо подготовились, теперь все зависит от удачи и хода борьбы. Сейчас предстартовое состояние – и у тренеров, и у спортсменов, и у тех, кто приехал поддержать команду. Мы с нетерпением ждем начала соревнований и верим, что этот чемпионат мира будет успешным для сборной России», – сказал Сергей Соловейчик.

Также он прокомментировал переизбрание Мариуса Визера на пост президента Международной федерации дзюдо (IJF).

«Мы рады, что Мариус Визер переизбран на пост главы IJF . Он большой наш друг, человек, который создал особую атмосферу в Международной федерации дзюдо, благодаря которой все эти трудные годы наши спортсмены чувствовали поддержку международной семьи дзюдо.

Как и все остальные президенты, мы голосовали за Мариуса Визера и его команду. Все прошло штатно – в конгрессе участвовали 137 федераций, и все единогласно поддержали его команду», – добавил глава ФДР .