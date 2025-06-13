🥉 Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште
Россиянин Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо.
Турнир проходит в Будапеште.
В схватке за третье место в весовой категории до 60 кг Блиев одолел венгра Мартона Андраси.
Россиянка Сабина Гилязова в поединке за бронзу в категории до 48 кг уступила представительнице Испании Лауре Мартинес.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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