🥉 Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште

Россиянин Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо.

Турнир проходит в Будапеште.

В схватке за третье место в весовой категории до 60 кг Блиев одолел венгра Мартона Андраси.

Россиянка Сабина Гилязова в поединке за бронзу в категории до 48 кг уступила представительнице Испании Лауре Мартинес.