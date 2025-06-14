Дзюдоист Блиев после бронзы на ЧМ: «В полуфинале я старался отыграться. В голову пришел «Ролан Гаррос» и Алькарас с его камбэком»

Россиянин Аюб Блиев рассчитывал на золото на чемпионате мира по дзюдо.

Блиев завоевал бронзовую награду в категории до 60 кг на ЧМ, который стартовал в Будапеште.

– В полуфинале я старался отыграться. В голову пришел недавний «Ролан Гаррос» и испанец Карлос Алькарас с его камбэком – тоже хотел реабилитироваться. Но, увы, удача сегодня была не на моей стороне.

– Зато выиграли бронзу – против венгра в Будапеште.

– Практически все встречи полноценно боролся, кроме схватки за бронзу – в каждой приходилось терпеть, доводить до конца. Я ехал за золотом, поэтому после полуфинала с Пикаром почувствовал спад энергии – очень хотел стать чемпионом.

Но пришел в номер, чуть-чуть передохнул, постарался максимально расслабиться. Вернулись силы, пошел в зал, размялся, перекусил, обмозговал соперника.

Теперь я понимаю, что эта медаль – самая важная в моей карьере, самая значимая по статусу. А сейчас я очень хочу побыть с семьей – два месяца дома не был, домашней атмосферы очень не хватает, – приводит слова Блиева Федерация дзюдо России.

Победа Алькараса на «Ролан Гаррос» – это величайший камбэк в истории тенниса