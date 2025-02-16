Дзюдоист Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Баку, Билалов – бронзу
Российский дзюдоист Башаев стал серебряным призером турнира Большого шлема в Баку.
В финале весовой категории свыше 100 кг Тамерлан Башаев уступил японцу Хиоге Оте.
Россиянин Нияз Билалов завоевал бронзу в категории до 100 кг, победив азербайджанца Аждара Багирова. В этой же категории еще один россиянин Мухаммед-Али Матаев уступил в схватке за бронзу представителю Таджикистана Джахонгиру Маджидову.
Российские спортсмены выступали на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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