Дзюдоист Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Баку, Билалов – бронзу

Российский дзюдоист Башаев стал серебряным призером турнира Большого шлема в Баку.

В финале весовой категории свыше 100 кг Тамерлан Башаев уступил японцу Хиоге Оте.

Россиянин Нияз Билалов завоевал бронзу в категории до 100 кг, победив азербайджанца Аждара Багирова. В этой же категории еще один россиянин Мухаммед-Али Матаев уступил в схватке за бронзу представителю Таджикистана Джахонгиру Маджидову.

Российские спортсмены выступали на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.