Лаврентьев и Блиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема по дзюдо

Дзюдоисты Лаврентьев и Блиев завоевали бронзу на турнире Большого шлема.

Турнир прошел в Токио. Россияне выступали в нейтральном статусе.

Данил Лаврентьев в категории до 73 кг в поединке за бронзовую медаль одержал победу над представителем Таджикистана Абубакром Шеровым.

Аюб Блиев во встрече за третье место в категории до 60 кг победил бразильца Мишеля Аугусто.