Лаврентьев и Блиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема по дзюдо
Дзюдоисты Лаврентьев и Блиев завоевали бронзу на турнире Большого шлема.
Турнир прошел в Токио. Россияне выступали в нейтральном статусе.
Данил Лаврентьев в категории до 73 кг в поединке за бронзовую медаль одержал победу над представителем Таджикистана Абубакром Шеровым.
Аюб Блиев во встрече за третье место в категории до 60 кг победил бразильца Мишеля Аугусто.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости