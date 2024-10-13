Мансур Лорсанов победил на турнире Большого шлема в Абу-Даби
Российский дзюдоист Мансур Лорсанов выиграл турнир Большого шлема.
Соревнования проходят в Абу-Даби. Лорсанов выступает в весовой категории до 90 кг.
В финале россиянин победил Йеспера Сминка из Нидерландов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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