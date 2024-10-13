Мансур Лорсанов победил на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Российский дзюдоист Мансур Лорсанов выиграл турнир Большого шлема.

Соревнования проходят в Абу-Даби. Лорсанов выступает в весовой категории до 90 кг.

В финале россиянин победил Йеспера Сминка из Нидерландов.