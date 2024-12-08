Каниковский победил на турнире Большого шлема в Токио, Арбузов и Старцева завоевали серебро, Батчаев – бронзу
Дзюдоист Матвей Каниковский победил на турнире Большого шлема в Токио.
В финале в весовой категории до 100 кг россиянин победил представителя Италии Дженнаро Пирелли.
Тимур Арбузов завоевал серебро в категории до 81 кг, Элис Старцева – в весе свыше 78 кг.
Денис Батчаев стал бронзовым призером в категории свыше 100 кг.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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