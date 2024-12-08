Каниковский победил на турнире Большого шлема в Токио, Арбузов и Старцева завоевали серебро, Батчаев – бронзу

Дзюдоист Матвей Каниковский победил на турнире Большого шлема в Токио.

В финале в весовой категории до 100 кг россиянин победил представителя Италии Дженнаро Пирелли.

Тимур Арбузов завоевал серебро в категории до 81 кг, Элис Старцева – в весе свыше 78 кг.

Денис Батчаев стал бронзовым призером в категории свыше 100 кг.