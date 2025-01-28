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Храмцов о недопуске на Олимпиаду-2024: «Это огромная потеря. И сейчас я не буду выступать вообще ни в каком статусе, только если вернется наш флаг»

Тхэквондист Максим Храмцов рассказал, как отреагировал на недопуск до Олимпиады.

– Вы могли выступить на Олимпиаде в Париже, честно завоевав олимпийскую лицензию, но Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских тхэквондистов до Игр. Как вы отнеслись к этому решению?

– Помню свои эмоции. Я тогда ехал с супругой в машине дарить ей подарок на день рождения, у нас была неделя перерыва между сборами, и мне звонят из какого-то СМИ и говорят: «Максим, здравствуйте. Вы не могли бы дать свой комментарий относительно данной ситуации?». Я спрашиваю: «Какой ситуации?», а мне отвечают: «Вы не в курсе? Вас не допустили до Олимпиады». Я положил трубку, зашел в интернет, и действительно – нас не допустили на Олимпийские игры, причина не указана.

Я жду звонка от главного тренера и президента федерации, но никто мне не звонит. Я, естественно, на эмоциях звоню им сам, спрашиваю, в чем дело, говорю, что жду от них звонка, узнаю все не от них, а из новостей. Они отвечают: «Да, действительно есть такая ситуация, что нас, к сожалению, не допустили».

Я правда очень расстроился, и для меня это была огромная потеря. Я готовился, потратил на это три года своей жизни и планировал стать двукратным олимпийским чемпионом – все к этому шло. Я отобрался на Олимпийские игры, в последний вагон заскочил, когда нас успели допустить, и тут нам отказывает МОК.

Конечно, я очень сильно расстроился. Приехал на сборы и высказал на собрании все относительно их отношения к нам. Сказал, что я возьму паузу и пока не планирую выступать вообще на международных стартах под нейтральным статусом. Для меня это был такой, знаете, удар ниже пояса. Потому что я не ожидал такого от МОК и Всемирной федерации тхэквондо.

Это огромная потеря. И сейчас я не буду выступать вообще ни в каком статусе, только если вернется наш российский флаг. Для меня это очень важно и огромная мотивация – выступать за наш триколор. А когда мы выступаем без флага, конечно, это чувствуется, что за твоей спиной нет той поддержки, которая у тебя с флагом. Я принял для себя взвешенное решение не выступать в нейтральном статусе.

– Я как раз хотела спросить, как вы лично относитесь к нейтральному статусу, и вы уже фактически заранее мне на этот вопрос ответили.

– Да, но я ни в коем случае не осуждаю тех спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, потому что я уже стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира – у меня все это есть, в отличие от многих других. И я не знаю, как бы я себя вел, если бы у меня этого не было. Уверен на 80 процентов, что я так же выступал бы, бился бы до конца, писал бы всякие заявления в МОК, чтобы меня допустили, и делал все возможное для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, потому что это цель всех спортсменов.

Сейчас, когда нас не допускают, выступать просто на России мотивации нет. У всех профессиональных спортсменов Олимпийские игры – это окончательная цель. Я не могу и не буду осуждать тех ребят, которые выступают под нейтральным статусом. Я их, безусловно, поддерживаю и буду за них болеть. Я знаю, что это наши ребята из нашей страны, и я понимаю, насколько важна для них эта медаль, потому что встать на олимпийский пьедестал дорогого стоит, – сказал Храмцов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
logoсборная России
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo)
Максим Храмцов
logoМОК
тхэквондо
logoОлимпиада-2024
отстранение и возвращение России
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