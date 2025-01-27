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Азербайджанский тхэквондист Магомедов: «Попорченная серебряная награда Игр в Париже станет дополнительным стимулом взять в 2028 году в Лос-Анджелесе золото»

Азербайджанский тхэквондист Магомедов высказался о некачественной медали Игр-2024.

В финале весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Париже Гашим Магомедов уступил представителю Южной Кореи Пак Тэ Джуну. 

По словам Магомедова, после прилета в Баку с ним связались из НОК и спросили, в каком состоянии сейчас находится его награда.

«Мои друзья в шутку мне говорят, что я специально стал вторым в Париже, чтобы на следующей Олимпиаде выиграть золотую медаль.

Признаюсь, небольшая горечь есть от того, что мне не удалось дотянуться до первого места во Франции, очень часто серебро обидней получить, чем бронзу. Но в моем случае это было втройне неприятно, так как мой соперник по финалу был очень хорошо мне знаком, я знаю стиль боя этого корейца и уже побеждал его на соревнованиях.

Я очень хотел, чтобы он был моим соперником в финале, считал его удобным для себя, поэтому очень уверенным в себе вышел, но на первой же минуте получил травму.

Соперник коленом случайно попал мне в малую берцовую кость, после чего я не смог продолжать борьбу. Было подозрение на перелом, но потом врачи диагностировали контузию кости. Я после удара очень хотел возобновить поединок, но у меня впервые в жизни отключилась нога, никогда ранее со мной такого не случалось за всю мою карьеру в спорте. 

Конечно, я намерен и дальше продолжать свою карьеру в спорте, поэтому тренируюсь. Я считаю, что дело не завершено, пока не завоевана золотая олимпийская медаль. Есть еще порох в пороховницах, мне только 25 лет, будем стараться. А попорченная серебряная награда Игр в Париже станет дополнительным стимулом взять в 2028 году в Лос-Анджелесе золото», – сказал Магомедов. 

«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Призеры Парижа-2024 возвращают награды

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoГашим Магомедов
logoсборная Азербайджана
logoОлимпиада-2024
ТАСС
тхэквондо
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