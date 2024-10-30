Всемирная федерация тхэквондо продолжит допускать россиян до своих турниров в нейтральном статусе

World Taekwondo продолжит допускать к участию россиян в нейтральном статусе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo).

Спортсмены, тренеры и члены команд, которые уже получили нейтральный статус, не должны его подтверждать.

Ранее российские тхэквондисты Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан квалифицировались на Олимпиаду-2024, но Международный олимпийский комитет не допустил их к Играм.