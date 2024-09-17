Соловейчик заявил, что сербский дзюдоист Майдов отстранен не из-за религиозного жеста: «Он был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса»

Сербский дзюдоист Неманья Майдов не был дисквалифицирован за религиозный жест.

Об этом рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Ранее сербский спортсмен Майдов заявил, что международная федерация (IJF) отстранила его на пять месяцев за то, что он «перекрестился» перед поединком на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Майдов был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо: не поклонился в конце схватки, выражал открытое несогласие с решением судьи.

Соблюдение правил – одна из основ нашего вида спорта. Дзюдо – это не только единоборство, но и воспитание: оно учит уважению к окружающим, выдержке и спокойствию. Что касается религиозного жеста, в регламентирующих документах IJF указано, что во главе угла стоят спортивные принципы. В дзюдо нет разделений ни по национальному, ни по религиозному, ни по каким другим признакам.

У по-настоящему братской нам Федерации дзюдо Сербии есть возможность подать протест, чтобы IJF пересмотрела итоговое решение. Если это и будет сделано, то исключительно в правовом поле, потому что международная федерация всегда руководствуется правилами и стремлением к справедливости», – рассказал Соловейчик.

Майдов – чемпион мира 2017 года в весовой категории до 90 кг. На Олимпиаде в Париже он выбыл в 1/8 финала.