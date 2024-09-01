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Российским дзюдоистам заменят нашивки AIN, обозначающие нейтральный статус. Они будут выступать под аббревиатурой международной федерации – IJF

Российским дзюдоистам заменят нашивки AIN, обозначающие нейтральный статус

Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик. Теперь на форме спортсменов появятся нашивки Международной федерации дзюдо (IJF).

Ранее они выступали под аббревиатурой индивидуальных нейтральных атлетов (AIN, Individual Neutral Athletes).

«Мы благодарны нашим коллегам из IJF, которые разделяют позицию, что спорт должен быть вне политики, спорт – это оружие в борьбе за мир. В течение последних лет мы пользуемся поддержкой IJF. Во время Олимпийских игр у нас состоялось совещание, где директорат IJF поддержал наше предложение, чтобы, пока мы не вернемся к выступлениям под своим флагом, со своим гимном, а это, мы надеемся, будет очень скоро, на наспинных номерах наших дзюдоистов значилась аббревиатура международной федерации», – приводит слова Соловейчика ТАСС.

Спортивный директор ФДР Кирилл Денисов назвал это первым шагом к возвращению российской символики.

«ФДР проделала огромную работу для изменения статуса, в котором выступают наши спортсмены. Сергей Соловейчик с самого начала заявлял, что мы приложим максимум усилий для избавления от нейтрального статуса. И это первый шаг в этом направлении. Таким образом, мы стали первой федерацией, которая после начала отстранения стала выступать на международной арене. И мы первые, кто снял с себя эту унизительную эмблему AIN.

Казалось бы, это незначительная смена аббревиатуры, но произошедшее подразумевает большие изменения. Сейчас это российские атлеты, выступающие под эгидой IJF. Я думаю, что это первый шажочек к тому, чтобы российские дзюдоисты выступали с наспинной нашивкой RUS, с гимном и флагом своей страны», – цитирует Денисова «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМОК
сборная России жен
logoсборная России
дзюдо
Сергей Соловейчик
ФДР
logoКирилл Денисов
IJF
Политика
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