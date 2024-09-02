«Потом ему будет трудно». Получил приглашение от МОК, но остался без Олимпиады – и ушел в ОАЭ

64 дня из жизни одного спортсмена.

28 июня. Махмадбек Махмадбеков – среди четырех российских дзюдоистов, допущенных МОК до участия в Олимпиаде-2024 ;

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2 июля. Махмадбек принимает приглашение;

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3 июля. Федерация дзюдо России опровергает его участие в Париже, хотя у самого дзюдоиста соцсети заполнены незамысловатыми хэштегами: #dream #olympics #paris2024;

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4 июля. Подтвердился отказ Махмадбекова участвовать на Олимпийских играх;

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30 июля. Бронзу в Париже взял Сомон – брат Махмадбека, выступающий за Таджикистан;

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31 августа. Махмадбеков сообщил в соцсетях, что теперь будет выступать за ОАЭ.

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Родители Махмадбекова из Таджикистана, но родился он в Иркутске в 1999-м. На татами ему пришлось выходить вместе с братом уже в 4 года – в семье был культ дзюдо. Тренировали мальчишек родные дяди – Эргаш и Фотех.

В 6 лет Махмадбек выиграл первый турнир – в категории до 19 кг.

В 16 взял юниорское первенство России, после чего несколько лет собирал медали на международных турнирах по своему возрасту.

Что интересно, он с самого начала выступал за российскую сборную, а Сомон – за таджикистанскую. Ходит байка, что так было решено на семейном совете, чтобы ни одной из стран не было обидно.

В апреле 2020-го Махмадбеков-младший, еще до четырех побед в турнирах Большого шлема, дал интервью Иркутскинформ.

– Если бы поступило предложение выступать за другую страну, как бы отреагировал?

– Я буду выступать за Россию до последнего, до самого завершения своей спортивной карьеры.

Тогда Махмадбек и представить не мог, как все развернется. Сомон с медалью Олимпиады. А он в последний момент лишен даже шанса выступить. Очевидно, запрет на участие в Париже-2024 стал ударом для парня, почти вся жизнь которого – дзюдо.

«Поторопился. Может, еще одумается». Позиция босса федерации

Чтобы лучше разобраться в ситуации, я выбрался в Люберцы – на Континентальную лигу дзюдо. На финалах, кстати, была хорошая атмосфера. Притопить за ребят пришли наши знаменитые супертяжи – Тамерлан Башаев (который прошел Тедди Ринера в Токио-2020) и Инал Тасоев (разделивший с французом золото ЧМ-2023).

И пока их с просьбами о фото и автографах облепили пацаны лет 8-12, я отправился к президенту Федерации дзюдо России (ФДР) Сергею Соловейчику .

– Готов ответить на любые вопросы, – бодро отреагировал он.

– Тогда с главного. Махмадбеков еще месяц назад мог бороться на Олимпиаде, а теперь уже выступает за Эмираты. Как так?

– Спорт должен быть вне политики, а критерии отбора – незыблемы. Но так как организации, которые должны были гарантировать эту защиту атлетам, сами все нарушили, мы решили не ехать на Олимпийские игры. Спортсмены нас поддержали.

А то, что Махмадбек уехал выступать за Эмираты – ну, поторопился. Это мое личное мнение. Наверное, решение было принято на эмоциях. Думаю, там и расстройство, но больше все же эмоции. Потому что условий, которые сейчас есть у российских спортсменов, нет ни у кого в мире. Я в этом уверен.

Да и не просто так говорят: где родился, там и пригодился. Ребята приносят золотые медали своей стране и тем самым делают себе карьеру. Понимаете, на будущее они герои – здесь.

Одно дело Зелим Коцоев, который сейчас стал олимпийским чемпионом под флагом Азербайджана. Но во сколько он уехал? Очень рано. И уже давно там ассимилировался. Поменять сборную сейчас, в такой непростой момент для страны – не то же самое. Потом трудно будет найти себе здесь перспективу, это может сказаться на будущей карьере. Поэтому я уверен, что Махмадбек поторопился. Может быть, еще одумается.

– Со стороны ситуация по нему видится так: человек хотел на Олимпиаду, но в ФДР ему запретили. Он обиделся и уехал выступать за Эмираты.

– Нет-нет, у нас с ним отличные отношения. Его позицию и эмоции можно понять. Но наше мнение: это преждевременный шаг, надо было немножко подождать.

Однако каждый живет своей жизнью. И насколько это было верное решение, покажет время. Вот года через 3-4 вернемся к этому разговору и посмотрим, кто был прав. Думаю – я.

– Как вообще было технически возможно так быстро перейти? В некоторых видах спорта процесс затягивается на 4 года, а тут – месяц.

– Мы с большим уважением отнеслись к этому спортсмену, и поэтому так у него получилось.

– Просто похоже на сделку: ты не едешь на Олимпиаду и не возмущаешься, а мы максимально ускоряем процесс перехода в другую сборную.

– Конечно, нет! Он уважаемый спортсмен, какая сделка? Да и что такое сделка? Вся наша жизнь, наверное, сделка…

Мы с большим уважением относимся к Махмадбеку. И сожалеем, что он принял такое решение. Там у него будет проще с конкуренций. Но таких условий и таких призовых, как в России, он не найдет больше нигде.

Хм, в сборной ОАЭ по дзюдо уже полно россиян

Сидя на трибунах во время турнира по дзюдо, вспомнил про Шамиля Мамедова – борца, который тоже мечтал выступить в Париже. У него очень схожая ситуация с Махмадбековым.

Мамедов тоже получил допуск от МОК и ответил согласием. Но Михаил Мамиашвили несколько дней давал понять, что никого из российских борцов на этой Олимпиаде не будет, и спустя какое-то время у Шамиля всплыла травма. Он никуда не поехал.

Удивится ли кто-то, если и этого парня мы увидим в Лос-Анджелесе-2028 под флагом другой страны?

Еще минус олимпиец у России: он хотел в Париж, но боссы возмутились – и возникла травма

Напомню, что недавно в Махачкале прошло чествование. Три уроженца Дагестана стали олимпийскими чемпионами-2024 по вольной борьбе: Разамбек Жамалов выступал за Узбекистан, Ахмед Тажудинов за Бахрейн и Магомед Рамазанов за Болгарию. И им от республики вручили по 5 миллионов рублей, тренерам – по 2 миллиона.

Получается, перед молодыми борцами на Кавказе сейчас примерно такие расклады:

● в России чрезвычайно высокая внутренняя конкуренция;

● отсутствие каких-либо гарантий участия на больших турнирах, даже если ты суперзвезда уровня Абдулрашида Садулаева;

● полная поддержка в родной республике вне зависимости от цветов формы, в которой ты выступаешь.

В таких реалиях для многих смена спортивного гражданства – комфортный шаг в плане будущего.

В Париже-2024 и так на пресс-конференциях на борьбе в силу необходимости был официальный переводчик с русского (что в отсутствие нашей сборной выглядело сюрреалистично), но теперь отток спортсменов в другие страны может только усилиться.

В дзюдо миграция куда меньше. Хотя тот же Махмадбек в соцсетях вчера выложил сторис, где смеется с Каримом Абдулаевым. Заходишь в профиль которого – видишь флаг ОАЭ.

Пара кликов в поисковике – и выясняется, что экс-россиянин Абдулаев тоже выступает в 73 кг и на Большом шлеме в Абу-Даби в этом году проиграл… Махмадбекову. Карим перешел в Эмираты пару лет назад, но не был на виду, поэтому все прошло очень тихо. В закрепе у него фотка с Хабибом и Исламом Махачевым. Но на Олимпиаду он не прошел по рейтингу. Теперь, с приходом Махмадбека, ему будет еще сложнее.

Зато Махмадбекову в сборной ОАЭ по дзюдо скучно не будет точно. Только из тех, кто выступал за эту страну в Париже: родившийся в Москве Арам Григорян, Джафар Костоев из Ингушетии и дагестанец Магомедомар Магомедомаров.

«А если следующая Олимпиада будет такая, что мы сами не захотим на нее поехать?» Соловейчик не верит в отток спортсменов в другие сборные

По ходу церемонии открытия на Континентальной лиге дзюдо Соловейчик отметил, что на только что завершившемся первенстве мира среди кадетов в Перу Россия выиграла общий зачет.

Поделился с ним опасениями, что при нынешних раскладах часть этого золотого поколения может разлететься по разным странам.

– Нет-нет, такого точно не будет, – возразил босс ФДР. – Мы создаем условия, которых нигде больше нет. На днях в Уфе открылся новый дворец, вы посмотрите фотографии – это архитектурный шедевр. У нас много соревнований, самые серьезные призовые. Нет смысла уезжать.

– Так проблема же не в деньгах. Люди боятся, что могут не попасть на Олимпийские игры.

– Давайте поговорим про Олимпиаду. А какой она будет через 4 года? Кто-то может сказать? Вот кто знал, что эта Олимпиада пройдет под флагом ЛГБТ*? Кто знает, будет ли она через четыре года вообще? А если будет такая Олимпиада, что мы снова не захотим на нее поехать?

Будут альтернативные соревнования, которые предложит наша страна вместе с союзниками. Сейчас время перемен и мы с вами не знаем, что случится завтра. Поэтому надо жить сегодняшним днем и наши сборные – живут. А кадеты доказали, что можно приносить славу стране, никуда не уезжая и не объявляя бойкоты. Ребята в конкурентной борьбе завоевывали право ехать и стали лучшими.

Так наше дзюдо и будет двигаться дальше, я в этом уверен. В мировом дзюдо теплые семейные отношения, нас очень уважают. И сборная, которая сейчас отлично выступила по кадетам, еще принесет славу России под своим флагом.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Евгений Одиноков, Максим Богодвид; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Maja Hitij