МОК об отказе дзюдоистам в допуске на ОИ: «Не можем комментировать отдельные решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с установленными принципами»
В МОК не стали комментировать отказ в допуске на ОИ российским дзюдоистам.
Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду получили только четыре спортсмена: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.
Позже глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что российские дзюдоисты не поедут на Игры: «Сборная не примет унизительные условия».
– Почему только четырем российским дзюдоистам был предоставлен нейтральный статус?
– Решения группы экспертов комиссии по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям отбора (AINERP) основаны на принципах осуществления участия в Олимпийских играх в Париже отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами.
Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами.
Комиссия имела возможность воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности, официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами, представляющие военные и силовые структуры, опубликованными на официальных сайтах в России и Беларуси, – сообщили в пресс-службе МОК.
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ну так если есть установленные принципы, то вот и все вы можете прокомментировать!
Хотя, там вроде в комиссии-то какие-то просто спортсмены типа Фелпса и еще кого-то - че они там "могут установить" и аргументировать?
Если есть строгие критерии, то конкретный ответ на вопрос о персоналиях - не проблема.