МОК об отказе дзюдоистам в допуске на ОИ: «Не можем комментировать отдельные решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с установленными принципами»

В МОК не стали комментировать отказ в допуске на ОИ российским дзюдоистам.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду получили только четыре спортсмена: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Позже глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что российские дзюдоисты не поедут на Игры: «Сборная не примет унизительные условия».

– Почему только четырем российским дзюдоистам был предоставлен нейтральный статус?

– Решения группы экспертов комиссии по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям отбора (AINERP) основаны на принципах осуществления участия в Олимпийских играх в Париже отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами.

Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами.

Комиссия имела возможность воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности, официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами, представляющие военные и силовые структуры, опубликованными на официальных сайтах в России и Беларуси, – сообщили в пресс-службе МОК.

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