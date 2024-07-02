МОК об отказе дзюдоистам в допуске на ОИ: «Не можем комментировать отдельные решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с установленными принципами»

Теги МОК сборная России жен сборная России дзюдо Париж-2024 Махмадбек Махмадбеков Элис Старцева Валерий Ендовицкий Дали Лилуашвили Единоборства

В МОК не стали комментировать отказ в допуске на ОИ российским дзюдоистам.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду получили только четыре спортсмена: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Позже глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что российские дзюдоисты не поедут на Игры: «Сборная не примет унизительные условия».

– Почему только четырем российским дзюдоистам был предоставлен нейтральный статус?

– Решения группы экспертов комиссии по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям отбора (AINERP) основаны на принципах осуществления участия в Олимпийских играх в Париже отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами.

Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами.

Комиссия имела возможность воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности, официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами, представляющие военные и силовые структуры, опубликованными на официальных сайтах в России и Беларуси, – сообщили в пресс-службе МОК.

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8 комментариев
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"Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами"

ну так если есть установленные принципы, то вот и все вы можете прокомментировать!

Хотя, там вроде в комиссии-то какие-то просто спортсмены типа Фелпса и еще кого-то - че они там "могут установить" и аргументировать?
+8
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+5
Ответ melnik24
"Мы не можем комментировать отдельные случаи и решения комиссии. Она проверила спортсменов в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами" ну так если есть установленные принципы, то вот и все вы можете прокомментировать! Хотя, там вроде в комиссии-то какие-то просто спортсмены типа Фелпса и еще кого-то - че они там "могут установить" и аргументировать?
Череп измеряли видимо
+4
-1
+3
Эти смешарики, уже утомили, если честно.
+4
-2
+2
Кто-то стукнул. Вот и все "критерии".
Если есть строгие критерии, то конкретный ответ на вопрос о персоналиях - не проблема.
+2
0
+2
Честно бы сказали, топовых спортсменов не пустим. К примеру сборную по тхэквондо. Там все с такими регалиями, их и зачехлили. Тут наши гребцы в двойках имели неосторожность взять 2 золота на чемпионате Европы и как и предсказывали в комментариях их тут же забанили. Зато педофил из Голландии полностью соответствует моральным и прочим критериям мок
+3
-2
+1
Разве не было заявления Баха буквально на прошлой неделе о том, что Олимпиада вне политики, и могут выступать все?))) но...
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Ответ Sorpos
Разве не было заявления Баха буквально на прошлой неделе о том, что Олимпиада вне политики, и могут выступать все?))) но...
Тут не политика тут разбойное нападение.
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