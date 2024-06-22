Российские дзюдоисты Билалов, Азизов, Борисова, Зуева победили на Играх БРИКС

Российские дзюдоисты выиграли четыре золотых медали на Играх БРИКС в Казани.

Победителями соревнований стали стали Абас Азизов (до 81 кг), Глафира Борисова (до 52 кг), Нияз Билалов (до 100 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг).

Александр Шалимов (свыше 100 кг) завоевал серебряную медаль, Александр Шалимов (свыше 100 кг) – бронзовую.

Игры БРИКС завершатся 24 июня.