Российские дзюдоисты Билалов, Азизов, Борисова, Зуева победили на Играх БРИКС

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Российские дзюдоисты выиграли четыре золотых медали на Играх БРИКС в Казани.

Победителями соревнований стали стали Абас Азизов (до 81 кг), Глафира Борисова (до 52 кг), Нияз Билалов (до 100 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг).

Александр Шалимов (свыше 100 кг) завоевал серебряную медаль, Александр Шалимов (свыше 100 кг) – бронзовую. 

Игры БРИКС завершатся 24 июня. 

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Литовский борец выиграл бой на играх БРИКС, даже не появившись на соревнованиях

На играх БРИКС в пятницу прошел необычный бой в дисциплине «корэш» (борьба на поясах) — на него не пришел ни один из спортсменов. В итоге его выиграл литовец Андрюс Мажейка (был заявлен как Андриус Мазеика)

Детали. Как указано на сайте игр БРИКС, Мажейка был единственным спортсменом из Литвы, выступал он в весовой категории до 85 кг. Первый бой на стадии 1/4 финала он проиграл борцу из Казахстана Адилету Жанбыршы, поскольку не явился на состязание, в результате чего вылетел в утешительную сетку турнира. Впрочем, на видео боя Мажейки тоже нет.

▪️В утешительном поединке литовцу достался румын Степан Карасени, который также не появился на соревнованиях. Судьи присудили победу Мажейке, благодаря чем он вышел в финал, где боролся за 3-5-е места. Здесь литовец проиграл представителю Кыргызстана Анвару Муратбеку Уулу со счетом 0:5. К сожалению, «Агентству» не удалось найти видео этого поединка, чтобы понять, был ли на нем Мажейка.

▪️Андрюс Мажейка (Andrius Mažeika) — реальный борец из Литвы. Литовское издание LRT пыталось связаться с ним, чтобы узнать, участвовал ли он в играх БРИКС, однако дозвониться не смогло.

▪️В федерации борьбы Литвы изданию сообщили, что никто не делегировал спортсмена на соревнования в Россию. Более того, президент федерации Гедрюс Дамбраускас заявил, что последний раз видел спортсмена более двух лет назад и что тот с начала 2021 года не занимается спортом профессионально.

▪️Тренер спортсмена в Литве Сергей Касымов также сообщил LRT, что Мажейка уже три года не тренируется из-за травмы спины и не мог поехать в Россию. «Может быть, они фальсифицируют эти протоколы, чтобы показать, что в них участвует больше стран. На 99,9% уверен, что он туда не ходил, позвоню сам и узнаю, был ли он там», — сказал Касымов.

▪️В беседе с «Агентством» Касымов сказал, что пока не разобрался в ситуации.

▪️Возможно, Андрюс Мажейка все-таки оправился от травмы. В апреле 2022 года он проводил тренировку для бойцов клуба ММА в Клайпеде. А в январе 2023 года в материалах на сайте литовской федерации борьбы в анонсирующих чемпионат страны текстах сообщалось, что «Мажейка начал охоту за титулом» и что он «уже довольно твердо стоит на ногах».

Контекст. Игры БРИКС проводятся в Казани. Пропаганда подает их как альтернативу Олимпиаде в Париже, где российские спортсмены выступят в ограниченном количестве.

▪️Во время открытия игр БРИКС было заявлено, что в них примут участие более 90 стран. Однако на сайте игр у 22 из них в графе участники не указан никто.
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