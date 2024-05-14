Башаев, Таймазова, Адамян, Абуладзе и другие российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Абу-Даби

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Стал известен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Абу-Даби.

На турнире у женщин выступят Мадина Таймазова, Сабина Гилязова, Глафира Борисова, Дарья Курбонмамадова, Дали Лилуашвили, Александра Бабинцева, Надежда Татарченко.

У мужчин Россию представят Тамерлан Башаев, Аюб Блиев, Яго Абуладзе, Мурад Чопанов, Махмадбек Махмадбеков, Тимур Арбузов, Давид Карапетян, Арман Адамян, Валерий Ендовицкий.

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби пройдет с 19 по 23 мая.

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