Башаев, Таймазова, Адамян, Абуладзе и другие российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Абу-Даби

Стал известен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Абу-Даби.

На турнире у женщин выступят , Сабина Гилязова, Глафира Борисова, , Дали Лилуашвили, Александра Бабинцева, Надежда Татарченко.

У мужчин Россию представят Тамерлан Башаев, Аюб Блиев, Яго Абуладзе, Мурад Чопанов, Махмадбек Махмадбеков, Тимур Арбузов, Давид Карапетян, Арман Адамян, Валерий Ендовицкий.

мира по дзюдо в Абу-Даби пройдет с 19 по 23 мая.