Башаев, Таймазова, Адамян, Абуладзе и другие российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Абу-Даби
Стал известен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Абу-Даби.
На турнире у женщин выступят Мадина Таймазова, Сабина Гилязова, Глафира Борисова, Дарья Курбонмамадова, Дали Лилуашвили, Александра Бабинцева, Надежда Татарченко.
У мужчин Россию представят Тамерлан Башаев, Аюб Блиев, Яго Абуладзе, Мурад Чопанов, Махмадбек Махмадбеков, Тимур Арбузов, Давид Карапетян, Арман Адамян, Валерий Ендовицкий.
Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби пройдет с 19 по 23 мая.