Дзюдо. Игры БРИКС. Заирбеков, Черных и Агаян одержали победы, другие результаты

Теги сборная России жен сборная России дзюдо сборная Азербайджана сборная Китая жен сборная Узбекистана сборная Бразилии сборная Казахстана Камила Бадурова сборная Беларуси Игры БРИКС Гамзат Заирбеков Иван Черных Надежда Татарченко Армен Агаян Дарья Храмойкина Дарья Владимирова Единоборства

Россияне завоевали три золота в первый день турнира по дзюдо на Играх БРИКС.

Дзюдо

Игры БРИКС

Казань

Мужчины

До 60 кг

1. Гамзат Заирбеков (Россия)

2. Артем Колосов (Беларусь)

3. Камолиддин Бахтиеров (Узбекистан)

3. Хусейн Аллахьяров (Азербайджан)

До 66 кг

1. Иван Черных (Россия)

2. Абдурахим Нутфуллоев (Узбекистан)

3. Рашад Елкиев (Азербайджан)

3. Есет Куанов (Казахстан)

До 73 кг

1. Армен Агаян (Россия)

2. Чынгызхан Сагыналиев (Кыргызстан)

3. Винисиус Ардина (Бразилия)

3. Ахмадзод Масуди (Таджикистан)

Женщины

До 63 кг

1. Цзюнь Ли (Китай)

2. Маржона Нуруллоева (Узбекистан)

3. Камила Бадурова (Россия)

3. Кетелин Араухо Насименто (Бразилия)

До 70 кг

1. Кайллани Валентим Родригес Кардосо (Бразилия)

2. Дарья Храмойкина (Россия)

3. Ли Синьсинь (Китай)

3. Судаба Агхаева (Азербайджан)

До 78 кг

1. Дарья Концевая (Беларусь)

2. Беатриз Фуртадо Петри Де Фреитас (Бразилия)

3. Надежда Татарченко (Россия)

3. София Пажич (Республика Сербская)

Свыше 78 кг

1. Аймэнь Цзинь Усину А (Китай)

2. Джованна Мело дос Сантос (Бразилия)

3. Дарья Владимирова (Россия)

3. Лана Бьелица (Республика Сербская)

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1 комментарий
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извините, не слежу. где можно поставить на ЭТО?
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