Дзюдоист Абдулаев выиграл турнир Большого шлема в Астане, Гилязова завоевала серебро
Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл турнир Большого шлема в Астане.
В финале весовой категории до 60 кг Абдулаев победил представителя Тайваня Ян Юнвэя.
Бронзовыми призерами стали итальянец Андреа Карлино и представитель Казахстана Елдос Сметов.
В весовой категории до 48 кг у женщин серебряную медаль завоевала россиянка Сабина Гилязова.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Рейтинговые очки идут в зачет олимпийской квалификации.