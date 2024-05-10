Дзюдоист Абдулаев выиграл турнир Большого шлема в Астане, Гилязова завоевала серебро

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл турнир Большого шлема в Астане.

В финале весовой категории до 60 кг Абдулаев победил представителя Тайваня Ян Юнвэя.

Бронзовыми призерами стали итальянец Андреа Карлино и представитель Казахстана Елдос Сметов.

В весовой категории до 48 кг у женщин серебряную медаль завоевала россиянка Сабина Гилязова.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Рейтинговые очки идут в зачет олимпийской квалификации.