Глава Федерации дзюдо России: «Во всех весовых категориях на Олимпиаде мы можем завоевать медали. Наши спортсмены – одни из сильнейших в мире»

Глава Федерации дзюдо России поделился ожиданиями от Олимпиады в Париже.

В состав команды на Олимпийские игры вошли 12 российских дзюдоистов. Они выступят там как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Я счастлив, что у нас в команде собраны мощные и сильные духом спортсмены. И несмотря на то, что отборочных турниров у нас было в два раза меньше, чем у конкурентов, они набрали необходимые рейтинговые очки.

У них не было необходимых международных спаррингов, но на сегодняшний день они являются одними из сильнейших в мире. И во всех весовых категориях мы можем завоевать медали, но все будет зависеть в том числе и от спортивной удачи, и от обстоятельств.

Любое выступление команды будет считаться хорошим, если у нас будут медали, в том числе и золотые. Любая медаль на Олимпийских играх – это хорошо, но мы ждем золотые награды», – сказал Сергей Соловейчик.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.