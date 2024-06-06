Российские дзюдоисты полетят на Олимпиаду в Париже из Сочи через Стамбул

Российские дзюдоисты будут добираться на Олимпиаду в Париже через Стамбул.

Об этом сообщил директор тренерского штаба сборной Виталий Макаров.

Ранее Федерация дзюдо России опубликовала список спортсменов, прошедших квалификацию на Игры. Россияне выступят в Париже как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Дзюдоисты и дзюдоистки, которые набрали рейтинг еще до чемпионата мира и имели наибольшие шансы войти в список олимпийцев, завершают среднетяжелую ОФП на сборе в Сириусе, который стартовал в начале этого месяца.

Далее они продолжат подготовку параллельно с командой, которая отправится на Игры БРИКС, в Казани выступят наши молодые перспективные спортсмены.

В конце месяца олимпийский состав ждет небольшая передышка, а затем, возможно, мы отправимся на международный лагерь в испанский Бенидорм, сейчас мы ведем соответствующие переговоры. Там ожидается участие более 800 дзюдоистов со всего мира.

Затем мы вернемся в Сириус на заключительный сбор и оттуда через Стамбул планируем вылетать на Олимпиаду. Согласно олимпийскому расписанию, в один день будут проходить соревнования в одной весовой категории у мужчин и у женщин.

В связи с этим рассчитываем вылетать поэтапно, чтобы избежать психологического выгорания и сохранить концентрацию спортсменов. Благо часовой пояс не составит сложностей – разница всего в один час», – сказал Макаров.

Тасоев, Игольников, Каниковский, Старцева, Таймазова и еще семь дзюдоистов вошли в состав сборной на Олимпиаду-2024