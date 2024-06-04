Тренер Тасоева и Таймазовой: «Дзюдоисты понимают, что должны быть вдвойне сильнее. Они готовы к Олимпиаде и знают, что могут показать»

Тренер Михаил Рахлин высказался о предстоящей поездке дзюдоистов на Олимпиаду.

Рахлин – президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, личный тренер и .

– От Петербурга едут два спортсмена – Таймазова и Тасоев. Естественно, от обоих жду только побед и борьбы за медали, ничего больше. Мадина умеет собираться в нужный момент, она будет претендовать на медали. Надеюсь, она выиграет.

Инал Тасоев тоже составит большую конкуренцию. Ему по силам занять первое место. Это было бы достойным завершением олимпийского цикла.

– Давит ли ситуация, что дзюдоисты – одни из немногих спортсменов, кто будет представлять Россию?

– Уверен, они понимают, что они должны быть вдвойне сильнее. Они готовы и знают, что могут показать, – сказал тренер.