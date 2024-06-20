Комментатор Иваницкий: «Мне знакомый сказал мудрую вещь: меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав»

Теги самбо брань Игры БРИКС Владимир Иваницкий Единоборства

Комментатор Владимир Иваницкий заявил, что его отстранили не за слова о «шмарах».

Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, в прямом эфире назвал Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку». 

«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – заявил он.

Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав.

Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться», — сказал Иваницкий.

«Шмары обиделись, что ли?» Комментатора «Матч ТВ» понесло на Играх БРИКС

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59 комментариев
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Ля ты д***л, поменяй фамилию, не позорь ее😂
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+158
Владимир, в твоем падении виноваты и шмары, и русичи, и особенно иностранные разведки, которые твоим отстранением пытаются навредить стране.
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Тебя, думаю, отстранили на банальный идиотизм. Который ты, возможно, раньше скрывал, а тут он вылез.
+88
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+84
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться Вот только при падении ты мозг травмировал, сложно будет без него отталкиваться
Мозг был травмирован до.
+43
-1
+42
Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться

Вот только при падении ты мозг травмировал, сложно будет без него отталкиваться
+46
-5
+41
Шмары, русичи, генетика, знаки свыше - нехилый винегрет в голове у Иваницкого. Такие на рос-ТВ всегда нужны, думаю скоро простят.
+31
-2
+29
Может просто это слово Тинатин приняла на свой счёт ❓🤔
+19
-2
+17
Ответ Dizzod
Хорошо что до него дошло и не стал "а чо тут такова".
Да ничего там не дошло
+18
-1
+17
Умные мысли преследовали его, но он был быстрее
+14
0
+14
Ответ schamardinanton
Да ничего там не дошло
дошло то, что его сейчас лишат высокооплачиваемой работы. больше ничего не дошло
+12
0
+12
Извините, а названные им «шмарами» носители какой-то другой генетики? Парадоксально, что человек комментирующий с телевидения на всю страну не понимает элементарных вещей
+13
-1
+12
Ответ Catal&#224;
Извините, а названные им «шмарами» носители какой-то другой генетики? Парадоксально, что человек комментирующий с телевидения на всю страну не понимает элементарных вещей
Когда у нас один госканал спортивный, то там собираются все проходимцы , приспособленцы и блатные, квалифицированных специалистов изживают.
+12
-1
+11
Ответ Олег Иваницкий
Ля ты д***л, поменяй фамилию, не позорь ее😂
Прикольно если он тебя прочитает и имя на Олег поменяет
+11
0
+11
Дайте ему медаль что ли ,шоколадную хотя бы.
Только белый шоколад, не перепутайте.
+11
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+10
если вы математик, то вы должны знать счет древних шизов...
+11
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+10
То есть рассказать конкретно про спорт знаний не хватило? Обязательно необходимо добавить всякую хрень с подтекстом? Теперь хлебай это удовольствие.
+10
0
+10
Ответ Savarona25
Шмары, русичи, генетика, знаки свыше - нехилый винегрет в голове у Иваницкого. Такие на рос-ТВ всегда нужны, думаю скоро простят.
Обычный архетипический борец, самбист, ммашник, другие там в рамках статистической погрешности.
+9
0
+9
По мне его отстранили потому, что он д#####б, а остальное частности
+9
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+8
При Геббельсе такого не было
+8
0
+8
Иванат ты, Иваницкий
+8
0
+8
Ответ mold-cel
Владимир, в твоем падении виноваты и шмары, и русичи, и особенно иностранные разведки, которые твоим отстранением пытаются навредить стране.
👏👏👏
+10
-3
+7
Ответ Montenegro Serbian
Начал за здравие про "он прав что меня по делу за русича и генетику напнули" Кончил за упокой: "это знак свыше" Феерический персонаж 🤷‍♂️
Так не начинал он за здравие) Он не сказал про "по делу". И его знакомый, с его слов, не сказал, что по делу. Наоборот, он сейчас разыгрывает карту русского мученика, жертвы масонов или кто там нынче главные злодеи русского народа, устраивающих гонения за правду. За которую он пострадал. Так думает его друг, и Иваницкий думает, что друг прав (по тексту).
И как всякий шиз, склонный размышлять в таких возвышенных и нелепых интонациях, он продолжил свой пафос словами о знаке свыше, где без секунды, и прочтётся что-то о его предназначении, которое как у всякого мученика только одно: продолжать нести свой кривой свет в массы. Возможно, щас и проповедовать начнёт, не удивлюсь)
+8
-2
+6
Начал за здравие про "он прав что меня по делу за русича и генетику напнули"
Кончил за упокой: "это знак свыше"

Феерический персонаж 🤷‍♂️
+7
-1
+6
Любое падение - это точка отталкивания. Но этот, похоже, оттолкнулся не в ту сторону и полетел еще глубже.
+5
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Это не мудро, это очевидно. Всякие "русичи" используются для определённых целей, пока они удобны, но повестка всё равно нацелена на мультикультаризм.
+4
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Минутка арийшности на матче)
+4
0
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Тебя отстранили за непрофессионализм.
+4
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+3
Хорошо что до него дошло и не стал "а чо тут такова".
+5
-2
+3
Он же скорее всего обучался в школе подготовки МатчТВ, неужели не было иных кандидатов или не было видно его умственных данных? Он до сих пор не понимает, чего сказал.
+3
-1
+2
Предлагаю Князькову в следующий раз на бой выходить под фонк!
+3
-1
+2
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