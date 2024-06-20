Комментатор Иваницкий: «Мне знакомый сказал мудрую вещь: меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав»
Комментатор Владимир Иваницкий заявил, что его отстранили не за слова о «шмарах».
Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, в прямом эфире назвал Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку».
«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – заявил он.
Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.
«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав.
Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться», — сказал Иваницкий.
«Шмары обиделись, что ли?» Комментатора «Матч ТВ» понесло на Играх БРИКС
Вот только при падении ты мозг травмировал, сложно будет без него отталкиваться
Только белый шоколад, не перепутайте.
И как всякий шиз, склонный размышлять в таких возвышенных и нелепых интонациях, он продолжил свой пафос словами о знаке свыше, где без секунды, и прочтётся что-то о его предназначении, которое как у всякого мученика только одно: продолжать нести свой кривой свет в массы. Возможно, щас и проповедовать начнёт, не удивлюсь)
Кончил за упокой: "это знак свыше"
Феерический персонаж 🤷♂️