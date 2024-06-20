Комментатор Иваницкий: «Мне знакомый сказал мудрую вещь: меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав»

Комментатор Владимир Иваницкий заявил, что его отстранили не за слова о «шмарах».

Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, в прямом эфире назвал Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку».

«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – заявил он.

Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав.

Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться», — сказал Иваницкий.

«Шмары обиделись, что ли?» Комментатора «Матч ТВ» понесло на Играх БРИКС