Самбист Князьков о высказывании Иваницкого про «шмар»: «Воспринял комментарий негативно. У меня есть девушка»
Самбист Кирилл Князьков негативно воспринял слова комментатора Иваницкого.
Владимир Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, в прямом эфире назвал Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку».
«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.
Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.
«Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», – сказал Князьков изданию «Подъем».
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