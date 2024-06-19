Самбист Князьков о высказывании Иваницкого про «шмар»: «Воспринял комментарий негативно. У меня есть девушка»

Теги самбо брань Игры БРИКС Владимир Иваницкий Кирилл Князьков Единоборства

Самбист Кирилл Князьков негативно воспринял слова комментатора Иваницкого.

Владимир Иваницкий, комментируя Игры БРИКС, в прямом эфире назвал Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку». 

«Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.

Позже телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от эфиров.

«Данный комментарий воспринял негативно. У меня есть девушка», – сказал Князьков изданию «Подъем».

«Шмары обиделись, что ли?» Комментатора «Матч ТВ» понесло на Играх БРИКС

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