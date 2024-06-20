Полина Кнороз об Играх БРИКС: «Какая это Олимпиада, камон?! Это старт, сделанный на быструю руку»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Полина Кнороз Игры БРИКС Легкая атлетика

Легкоатлетка Полина Кнороз высказалась о конкуренции на Играх БРИКС.

Кнороз выиграла соревнования по прыжкам с шестом, в секторе выступали четыре спортсменки.

– Ты сказала, что кайфуешь от соревновательного процесса и любишь, когда есть с кем зарубиться. Какие были мысли, когда вышла в сектор в Казани и поняла, что вас четверо?

 – Сильно удивилась. Изначально с нами была Ира Жук, у которой личка 4,80, и у меня даже появился мандражик в предвкушении борьбы. А потом раз – и выясняется, что она снимается. Нас осталось всего четверо – это грустно и скучно.

– Не так представляла себе Игры БРИКС?

– Их позиционировали как мини-Олимпиаду. Но, блин, нас четыре человека в секторе! Какая это Олимпиада, камон?! На 100-метровке нет даже предварительных забегов – сразу финалы. Что это такое? Это старт, сделанный на быструю руку.

Круто, что он есть, но нагонять пафоса не надо. Тут хорошая организация, ничего плохого сказать про турнир не могу. Просто не понимаю, зачем его превозносить как что-то сумасшедшее, – отметила Кнороз.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Ей точно не стыдно за победу на Играх БРИКС

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2 комментария
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Красотка) Да еще и со своим мнением)
Полина лучшая!
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Какие-то иноагентские речи позволяет.
Надо было не прыгать, а убегать...
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