Полина Кнороз: «Каждый старт, когда прыгаю ниже 4,70 – я говно»

Теги сборная России жен прыжки с шестом брань Полина Кнороз Легкая атлетика

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала о самокритике.

– Я очень эмоциональная. И вот эта история, что нужно соревноваться с планкой и с собой – вообще не про меня. Мне нужно соревноваться конкретно с соперницами. Они умеют прыгать начальные высоты с первых попыток, а я нет – и это очень сильно подбивает. Вот они дали с первой, а я стою уже на третьей, и в этот момент в голове: ну все, я говно, я все проиграла, я ничего не умею.

Наверное, нужно поработать с психологом, потому что на меня это очень давит. Головой понимаю, что высоты легкие, но эмоции накрывают.

– Ты во всем такая самокритичная?

– Каждый старт, когда прыгаю ниже 4,70 – я говно.

– А в жизни себе такое можешь сказать?

– А в жизни я потрясающая, лучшая и нет такого прожектора, который мог бы осветить меня, ха-ха! – сказала Кнороз.

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