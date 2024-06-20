Полина Кнороз: «После Токио тренеры успокаивали: не переживай, на следующую Олимпиаду съездишь. Охеренно съездила. Спасибо!»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала о пропуске Олимпиады.

– Некоторые легкоатлеты смирились.

– А я нет! Я хочу выступать на международных стартах, мысли об этом меня мотивируют.

– Можешь представить, что у тебя в карьере их больше не будет?

– Можно предположить такой ход событий, но поверить в него головой – не могу. Как? Ты вкалываешь, горишь, ставишь на это всю жизнь – и все уйдет в никуда? Нет!

– Про Олимпиаду тебе сейчас тяжело говорить?

– У меня, получается, вторая мимо. В Токио меня прокатили незаконно. И очень нравится, как потом успокаивали старшие тренеры: «Не переживай, на следующую съездишь». Охеренно съездила, да? Спасибо!

– Припоминала им те слова?

– Да постоянно! «Ну че, поехала я на Олимпиаду? Спасибо вам». Ты вспомни, я тогда и по рейтингу проходила, и норматив у меня был, и статус нейтральный. А не взяли…

– Хотя тогда, перед Токио, ты больше переживала за своего парня – . Который пролетел из-за отсутствия нейтрального статуса.

– Он мог брать там медаль. А я на тот момент, объективно, нет. Для меня это был бы офигенный опыт, могла бы попасть в пятерку и увезти оттуда колоссальные эмоции, и это точно дало бы задел на будущее.

Но теперь я реально боролась бы за тройку. Ну, могла бы… У нас сейчас все девчонки ровненькие. Можно было бы и выиграть! Ведь кто знает, как меня проперло бы на таких соревнованиях? На этом сумасшедшем адреналине дала бы 4,90 – и привет. А вместо этого я выступаю в Казани… – сказала .

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Ей точно не стыдно за победу на Играх БРИКС