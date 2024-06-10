«Их ТВ – говно полное. Непрофессиональная работа заокеанских коллег». Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»
Дмитрий Губерниев заявил о непрофессионализме американского телевидения.
«Флорида» победила «Эдмонтон» (3:0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
В одной из коммерческих пауз журналистка ESPN Эмили Каплан на скамейке запасных взяла интервью у главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха. На заднем фоне, за заградительным стеклом, внимание к себе привлекал мальчик, оголивший торс.
«Мальчик классный, но на самом деле ролик демонстрирует абсолютно непрофессиональную работу заокеанских коллег.
Барышня держит микрофон правой рукой, хотя гость слева, это плохо, парнишку не увидела и журналистке еще и никто в ухо не подсказал…
Такие ситуации изумительные в эфире надо отыгрывать… Как мы всегда на «Биатлоне с Губерниевым»…
Так что их ТВ – говно полное, а вот хоккей отличный… И Бобровский гениален!» – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Потом он сам ржал над этим)
а кому то интересен хоккей
Вы бы вряд ли смогли работать так сразу на скамейке, во время игры, под шум и овации, сквозь эмоции.
Вам нужны тепличные условия.
Стрём в том, что, правда в основном на матчах НБА, вот так же (голые или нет – не важно) ведут себя и многие взрослые, когда на них наводят камеру. Это не поддержка команды, это такой выкрученный на самый уродливый максимум понт – орать в камеру с крутой рожей (очевидно что-то о том, какой ты крутой), расставлять в стороны ручонки, типа показывать мускулы, тыкать в себя пальцем. Притом игроки на площадке тоже занимаются этим после удачных действий, тоже шляпа полная, но они хотя бы делают это после реализации или классной защиты, а от болельщика такое поведение это всегда самопрезентация чистого дегенерата, который камеру на себе воспринимает как призыв немедленно показать всем, что он почему-то круче всех.
Этот мелкий дурачок просто скопировал эти телодвижения и мимику со взрослых ушлёпков.
Когда-то всё это началось.