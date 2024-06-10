«Их ТВ – говно полное. Непрофессиональная работа заокеанских коллег». Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон видео телевидение НХЛ Дмитрий Губерниев Матч ТВ брань контент Крис Кноблаух Хоккей

Дмитрий Губерниев заявил о непрофессионализме американского телевидения.

«Флорида» победила «Эдмонтон» (3:0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

В одной из коммерческих пауз журналистка ESPN Эмили Каплан на скамейке запасных взяла интервью у главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха. На заднем фоне, за заградительным стеклом, внимание к себе привлекал мальчик, оголивший торс.

«Мальчик классный, но на самом деле ролик демонстрирует абсолютно непрофессиональную работу заокеанских коллег.

Барышня держит микрофон правой рукой, хотя гость слева, это плохо, парнишку не увидела и журналистке еще и никто в ухо не подсказал…

Такие ситуации изумительные в эфире надо отыгрывать… Как мы всегда на «Биатлоне с Губерниевым»…

Так что их ТВ – говно полное, а вот хоккей отличный… И Бобровский гениален!» – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

26 комментариев
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Но почему-то их говно окупается, а наше на дотации государства сидит.
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"их тв" это то что на всю газпромовскую котлету пытаются копировать Губер/Канделаки и компания
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Помню как Дебур, еще будучи тренером Нью-Джерси давал интревью, а на заднем плане была дама с Большими...
Потом он сам ржал над этим)
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А по-моему, забавно. К спорту вообще сложно на серьёзных щщах относиться. Я думаю, оператор специально не стал картинку ломать. А занудных одинаковых интервью на матче полно, куда микрофон не засунь.
+17
0
+17
Ответ Торт Спартак
Спортс, ты чё? "Губерниеву понравился классный мальчик!" Заголовки разучились писать?)
лучше так: Губерниеву понравился мальчик, оголивший торс
+10
-1
+9
Спортс, ты чё? "Губерниеву понравился классный мальчик!" Заголовки разучились писать?)
+8
0
+8
Ответ Himura
Помню как Дебур, еще будучи тренером Нью-Джерси давал интревью, а на заднем плане была дама с Большими... Потом он сам ржал над этим)
Через час, чтобы фулл был у меня на столе!
+9
-1
+8
Ответ Himura
Помню как Дебур, еще будучи тренером Нью-Джерси давал интревью, а на заднем плане была дама с Большими... Потом он сам ржал над этим)
Друг просит ссылку)
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Неужели у Губернрева встал, и он увидел в этом, как следствие, пропаганду западных ценностей и вообще полный Q-Anon?
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Девушка с голым торсом порадовала бы, конечно, больше...
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понятно,что губерниев больше по голым мальчикам.
а кому то интересен хоккей
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У них ТВ - говно. У нас комментаторы - говно.А что ещё остаётся? Сидим отрезанные от мирового спорта со Стивеном Сигалом в обнимку и раскидываем какашки.
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Только у нас должно быть строго, по сценарию, и люди должны быть нужные. А там это шоу, часть маркетинга.
Вы бы вряд ли смогли работать так сразу на скамейке, во время игры, под шум и овации, сквозь эмоции.
Вам нужны тепличные условия.
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Этот парнишка там каждый матч в такой позе стоит, на него уже Лавиолетт даже внимание обращал. Не каждый же раз про него говорить.
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вы профессионалы если только от лизанию задних мест
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Смотрел эту игру на ESPN, очень качественно все показывали. Особенно представление первых пятерок. Американцы умеют делать шоу.
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Ответ Чебурашка от Гены
У нас что, не показывают Топ Чемпионаты или Лигу Чемпионов? И т.д и т.п.На носу Чемпионат Европы. . Гонишь ты со своим Стивеном Сигалом. Сам не смотришь ничего и не в курсе. Хотя бы программу передач загугли на Матч. Застрял ты в прошлом., отрезанный от Мирового спорта.
Не хамите Чебурашка, не уподобляйтесь Шапокляк и Губерниеву. Мы действительно отрезаны от мирового спорта и это, возможно, надолго. А смотреть, это не значит участвовать. С удовольствием смотрел НФЛ и НБА на viasat за 200 рублей в месяц, а сейчас нужна пиратка, или платные трансляции.
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Хз. Мне этому пацану только леща дать захотелось, как увидел, чего уж там классного.
Стрём в том, что, правда в основном на матчах НБА, вот так же (голые или нет – не важно) ведут себя и многие взрослые, когда на них наводят камеру. Это не поддержка команды, это такой выкрученный на самый уродливый максимум понт – орать в камеру с крутой рожей (очевидно что-то о том, какой ты крутой), расставлять в стороны ручонки, типа показывать мускулы, тыкать в себя пальцем. Притом игроки на площадке тоже занимаются этим после удачных действий, тоже шляпа полная, но они хотя бы делают это после реализации или классной защиты, а от болельщика такое поведение это всегда самопрезентация чистого дегенерата, который камеру на себе воспринимает как призыв немедленно показать всем, что он почему-то круче всех.
Этот мелкий дурачок просто скопировал эти телодвижения и мимику со взрослых ушлёпков.
Когда-то всё это началось.
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Вратарь Зенита гавно, их тв гавно.
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Кто бы говорил... :)
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Помню, записывал какое-то время в блокнотик косяки матч тв)) Вроде того как назаров на скамейке орал "она упала и лежит, а ты катишься *****(лицо) сушишь", как почти в каждой трансляции не выключали микрофон во время и слышно было мат-перемат из студии)) Лет 5 уже не смотрю матч тв, а заметка с датами и временем этих перлов потерялись, сейчас было бы здорово огласить))
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