«Их ТВ – говно полное. Непрофессиональная работа заокеанских коллег». Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»

Дмитрий Губерниев заявил о непрофессионализме американского телевидения.

« » победила « » (3:0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

В одной из коммерческих пауз журналистка ESPN Эмили Каплан на скамейке запасных взяла интервью у главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха. На заднем фоне, за заградительным стеклом, внимание к себе привлекал мальчик, оголивший торс.

«Мальчик классный, но на самом деле ролик демонстрирует абсолютно непрофессиональную работу заокеанских коллег.

Барышня держит микрофон правой рукой, хотя гость слева, это плохо, парнишку не увидела и журналистке еще и никто в ухо не подсказал…

Такие ситуации изумительные в эфире надо отыгрывать… Как мы всегда на «Биатлоне с »…

Так что их ТВ – говно полное, а вот хоккей отличный… И Бобровский гениален!» – написал комментатор « » Дмитрий Губерниев.