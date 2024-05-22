Тренер сборной России по дзюдо об Олимпиаде: «Мы все ждем команду, поедем или нет. Если пустят, то мы готовы»

Тренер сборной России по дзюдо Гаунов высказался об участии в Олимпийских играх.

— Как вы настраиваете своих спортсменов на Олимпиаду? Все‑таки российские дзюдоисты — одни из немногих, кто должен поехать в Париж.

— Давайте доживем до Олимпийских игр. Казалось бы, осталось всего два месяца. Мы готовимся, собираемся. Все пацаны и девчонки знают, к чему они идут. Психологически все готовы к этому.

Мы все ждем команду, поедем или нет. Если пустят на Олимпийские игры, то мы готовы, — сказал Артур Гаунов.