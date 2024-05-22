Тренер сборной России по дзюдо об Олимпиаде: «Мы все ждем команду, поедем или нет. Если пустят, то мы готовы»
Тренер сборной России по дзюдо Гаунов высказался об участии в Олимпийских играх.
— Как вы настраиваете своих спортсменов на Олимпиаду? Все‑таки российские дзюдоисты — одни из немногих, кто должен поехать в Париж.
— Давайте доживем до Олимпийских игр. Казалось бы, осталось всего два месяца. Мы готовимся, собираемся. Все пацаны и девчонки знают, к чему они идут. Психологически все готовы к этому.
Мы все ждем команду, поедем или нет. Если пустят на Олимпийские игры, то мы готовы, — сказал Артур Гаунов.
Бесцеремонное отношение американских властей к Олимпийской хартии, грубое попрание идеалов и традиций олимпийского движения прямо направлены на его подрыв. Эта линия, отчетливо проявившаяся ранее, проводится и ныне.
В этих условиях Национальный олимпийский комитет СССР вынужден заявить о невозможности участия советских спортсменов в Играх XXIII Олимпиады в г. Лос-Анджелес.
но эти всё ещё команду ждут, хорошие мальчики
- А долго надо ждать, чтобы добиться успеха?
- Если ждать - то долго...
А зачем РФ люди которые будут выступать без флага и гимна и им ещё надо это всё оплатить.