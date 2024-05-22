Тренер сборной России по дзюдо об Олимпиаде: «Мы все ждем команду, поедем или нет. Если пустят, то мы готовы»

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Тренер сборной России по дзюдо Гаунов высказался об участии в Олимпийских играх.

— Как вы настраиваете своих спортсменов на Олимпиаду? Все‑таки российские дзюдоисты — одни из немногих, кто должен поехать в Париж.

— Давайте доживем до Олимпийских игр. Казалось бы, осталось всего два месяца. Мы готовимся, собираемся. Все пацаны и девчонки знают, к чему они идут. Психологически все готовы к этому.

Мы все ждем команду, поедем или нет. Если пустят на Олимпийские игры, то мы готовы, — сказал Артур Гаунов.

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11 комментариев
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Команду ждут собаки от хозяина.
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В последнее время Вашингтоном высказываются заверения о готовности соблюдать правила Олимпийской хартии. Практически стороны говорят о том, что она не намерена обеспечить безопасность всех спортсменов, уважать их права и человеческое достоинство, создать нормальные условия для проведения Игр.
Бесцеремонное отношение американских властей к Олимпийской хартии, грубое попрание идеалов и традиций олимпийского движения прямо направлены на его подрыв. Эта линия, отчетливо проявившаяся ранее, проводится и ныне.
В этих условиях Национальный олимпийский комитет СССР вынужден заявить о невозможности участия советских спортсменов в Играх XXIII Олимпиады в г. Лос-Анджелес.
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вроде уже давно сказали, чтобы каждый сам решал
но эти всё ещё команду ждут, хорошие мальчики
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Рабство вроде отменили🤔
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Напомнило один афоризм:
- А долго надо ждать, чтобы добиться успеха?
- Если ждать - то долго...
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Не позорились бы!
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Ответ leon01
Рабство вроде отменили🤔
а господдержку вроде пока нет 🤷
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Ну вроде бы ждут с моря погоды ☀️☀️☀️
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Странные люди они ждут им оплатят или нет, за свой счёт не кто не поедет!
А зачем РФ люди которые будут выступать без флага и гимна и им ещё надо это всё оплатить.
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