Халмурзаев и Таймазова выступят на турнире Большого шлема по дзюдо. Он будет отборочным к Олимпиаде-2024

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Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев и бронзовый призер Игр Мадина Таймазова выступят на турнире Большого шлема.

Соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 мая и будут отборочными к Олимпиаде-2024 в Париже.

В состав мужской сборной России вошли Рамазан Абдулаев, Сергей Богословских (оба – в весовой категории до 60 кг), Исмаил Мисиров, Мурад Чопанов (оба – до 66 кг), Данил Лаврентьев, Махмадбек Махмадбеков (оба – до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Алан Хубецов (оба – до 81 кг), Михаил Игольников, Эльдар Аллахвердиев (оба – до 90 кг), Игорь Долганов, Адам Сангариев (оба – до 100 кг), Артем Золотухин, Бислан Катамардов (оба – свыше 100 кг).

Женскую команду представят Кристина Дудина, Сабина Гилязова (обе – до 48 кг), Глафира Борисова, Алеся Кузнецова (обе – до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Камила Бадурова, Дали Лилуашвили (обе – до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (обе – до 70 кг), Александра Бабинцева, Надежда Татарченко (обе – до 78 кг), Дарья Владимироа, Элис Старцева (обе – свыше 78 кг).

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