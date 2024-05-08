Сергей Елисеев переизбран на пост главы Европейской федерации самбо

Теги самбо Сергей Елисеев ТАСС Единоборства

Сергея Елисеева переизбрали на пост президента Европейской федерации самбо.

Конгресс организации прошел в сербском Нови-Саде. 

«За долгие годы руководства мы с вами прошли большой путь от нескольких локальных турниров в году до крупнейших континентальных соревнований.

Самбо вошло в программу таких престижных мультиспортивных соревнований, как II Европейские игры, Всемирная летняя универсиада, игры «Спорт-Аккорд», а также самбо получило олимпийское признание.

Хочу вас всех поблагодарить за поддержку, надеюсь, с новым составом исполкома мы придем к новым вершинам.

Следующие четыре года станут прорывными для развития самбо в Европе благодаря нашим общим усилиям», – отметил в своей речи Елисеев.

Россиянин возглавляет Европейскую федерацию самбо с 2004 года. 

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