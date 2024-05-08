Ирина Винер: «Мама всегда говорила, что главный праздник в нашей жизни – День Победы, я пронесла это через всю жизнь, несу это своим детям сейчас»
Ирина Винер считает День Победы главным праздником в своей жизни.
Сегодня во дворце художественной гимнастики Винер в Москве прошел гала-концерт, посвященный Дню Победы.
«Дело в том, что моя мама была совсем маленькой девочкой, когда они эвакуировались в Узбекистан, когда они уезжали из деревни, бомбили поезд.
У меня папа был на войне, он художник был, у него раны иногда открывались, даже когда ему было 70 лет.
Мама всегда говорила, что главный праздник в нашей жизни – 9 мая, День Победы, я пронесла это через всю жизнь, несу это своим детям сейчас.
Этот концерт для нас очень важен. Я старалась с божьей помощью выбрать самое лучшее, концерт длится более 3 часов, два отделения.
Хотелось задействовать и военные песни, чтобы дети прониклись, и классическую музыку, симфонический оркестр будет, который играет мировую оперу.
Очень разнообразная музыка, дети должны понимать, знать и любить», – сказала Винер.