Ирина Винер: «Мама всегда говорила, что главный праздник в нашей жизни – День Победы, я пронесла это через всю жизнь, несу это своим детям сейчас»

Ирина Винер считает День Победы главным праздником в своей жизни.

Сегодня во дворце художественной гимнастики Винер в Москве прошел гала-концерт, посвященный Дню Победы.

«Дело в том, что моя мама была совсем маленькой девочкой, когда они эвакуировались в Узбекистан, когда они уезжали из деревни, бомбили поезд.

У меня папа был на войне, он художник был, у него раны иногда открывались, даже когда ему было 70 лет.

Мама всегда говорила, что главный праздник в нашей жизни – 9 мая, , я пронесла это через всю жизнь, несу это своим детям сейчас.

Этот концерт для нас очень важен. Я старалась с божьей помощью выбрать самое лучшее, концерт длится более 3 часов, два отделения.

Хотелось задействовать и военные песни, чтобы дети прониклись, и классическую музыку, симфонический оркестр будет, который играет мировую оперу.

Очень разнообразная музыка, дети должны понимать, знать и любить», – сказала Винер.