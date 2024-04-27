Дзюдоист Тасоев после победы на Евро: «Моя цель – отобраться на Олимпийские игры и выиграть»

Российский дзюдоист Инал Тасоев заявил, что намерен выиграть Олимпийские игры.

Сегодня Тасоев взял золото на чемпионате Европы в Загребе в весовой категории свыше 100 кг. В прошлом году он становился победителем чемпионата мира в Дохе.

«Я был уверен в победе [в финале чемпионата Европы], но все равно не переставал молиться. Я очень много тренируюсь, это ни для кого не секрет. И когда ты столько работаешь, и это окупается золотой медалью, это, конечно, абсолютная радость. Я постоянно тренируюсь, я готовлюсь к Олимпийским играм, это моя цель – отобраться на них и выиграть», – сказал Тасоев.

Россиянин также ответил на вопрос о том, не хотел ли он пропустить чемпионат Европы, как олимпийский чемпион француз Тедди Ринер, чтобы избежать рисков.

«У меня есть команда тренеров, которые решают, кто едет на турнир, она посчитала, что мне нужно сделать старт. Есть такая хорошая поговорка «Короля делает свита», а спортсмена делает его команда, и я буду к ней прислушиваться – к своей команде, к своему личному тренеру, ко всем тренерам сборной.

Они посчитали нужным, я поехал, да я и сам не хотел отказываться. А что касается Ринера, то с ним было бы, наверное, поинтереснее.

Чувствую ли себя звездой? Нет, не чувствую. Но когда ты заходишь в зал, когда ты борешься и когда тебе трибуны аплодируют, то начинаешь понимать, как люди к тебе относятся. И значит, ты на правильном пути», – ответил Тасоев.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?