Дзюдоист Каниковский после победы на Евро: «Олимпиада – такой старт, который просто нужно выиграть, как и все остальные. Если получится на нее поехать»

Дзюдоист Матвей Каниковский высказался о возможном участии в Олимпиаде.

Сегодня россиянин стал победителем чемпионата Европы в Загребе в весовой категории до 100 килограмм.

«Соперник по финалу, грузинский спортсмен (Илья Суламанидзе – Sports), очень нестандартный, действует в обе стороны – мы часто с ним боролись, сейчас общий счет наших встреч 4:3 в его пользу.

Перед схваткой проговорили с личным тренером Дмитрием Кабановым стратегию, я попробовал пару задумок, но бросить получилось «бычком», что для меня стало неожиданностью, это не совсем привычный для меня прием, так что сам себя приятно удивил.

Я улыбчивый человек, просто на соревнованиях держу эмоции. Честно говоря, после поражения я испытываю гораздо больше эмоций, чем после победы – победе я рад, но рад внутренне. Не люблю показывать эмоции на публику и тем самым как-то оскорблять своих соперников.

Нужно показать свою максимально хорошую форму, потому что сейчас каждый старт решающий, нужно на всех турнирах пробарываться. Олимпиада – такой старт, который просто нужно выиграть, как и все остальные. Если, конечно, получится на нее поехать. Вне зависимости от статуса соревнований я больше настраиваюсь на своих соперников и оппонентов во время встречи», – сказал Каниковский.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

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