Тасоев, Башаев, Адамян, Таймазова выступят на чемпионе Европы по дзюдо
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо.
Турнир пройдет с 25 по 27 апреля в Загребе. Рейтинговые очки, заработанные спортсменами на турнире, пойдут в зачет олимпийской квалификации.
Сборная России
Мужчины
До 60 кг — Рамазан Абдулаев
До 66 кг — Яго Абуладзе
До 73 кг — Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев
До 90 кг — Михаил Игольников
До 100 кг — Арман Адамян, Матвей Каниковский
Свыше 100 кг — Инал Тасоев, Тамерлан Башаев
Женщины
До 48 кг — Сабина Гилязова
До 52 кг — Глафира Борисова
До 57 кг — Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова
До 63 кг — Камила Бадурова, Дали Лилуашвили
До 70 кг — Мадина Таймазова
До 78 кг — Надежда Татарченко
Свыше 78 кг — Элис Старцева