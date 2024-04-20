Тасоев, Башаев, Адамян, Таймазова выступят на чемпионе Европы по дзюдо

Определен состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо.

Турнир пройдет с 25 по 27 апреля в Загребе. Рейтинговые очки, заработанные спортсменами на турнире, пойдут в зачет олимпийской квалификации.

Сборная России

Мужчины

До 60 кг — Рамазан Абдулаев

До 66 кг — Яго Абуладзе

До 73 кг — Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев

До 90 кг —

До 100 кг — Арман Адамян, Матвей Каниковский

Свыше 100 кг — , Тамерлан Башаев

Женщины

До 48 кг — Сабина Гилязова

До 52 кг — Глафира Борисова

До 57 кг — Ксения Галицкая,

До 63 кг — Камила Бадурова, Дали Лилуашвили

До 70 кг —

До 78 кг — Надежда Татарченко

Свыше 78 кг — Элис Старцева