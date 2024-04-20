Тасоев, Башаев, Адамян, Таймазова выступят на чемпионе Европы по дзюдо

Теги сборная России жен сборная России дзюдо чемпионат Европы (дзюдо) Михаил Игольников Дарья Курбонмамадова (Межецкая) Тамерлан Башаев Инал Тасоев Мадина Таймазова Арман Адамян Камила Бадурова Махмадбек Махмадбеков Матвей Каниковский Ксения Галицкая Сабина Гилязова Данил Лаврентьев Дали Лилуашвили Единоборства

Определен состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо.

Турнир пройдет с 25 по 27 апреля в Загребе. Рейтинговые очки, заработанные спортсменами на турнире, пойдут в зачет олимпийской квалификации.

Сборная России

Мужчины

До 60 кг — Рамазан Абдулаев

До 66 кг — Яго Абуладзе

До 73 кг — Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев

До 90 кг — Михаил Игольников

До 100 кг — Арман Адамян, Матвей Каниковский

Свыше 100 кг — Инал Тасоев, Тамерлан Башаев

Женщины

До 48 кг — Сабина Гилязова

До 52 кг — Глафира Борисова

До 57 кг — Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова

До 63 кг — Камила Бадурова, Дали Лилуашвили

До 70 кг — Мадина Таймазова

До 78 кг — Надежда Татарченко

Свыше 78 кг — Элис Старцева

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