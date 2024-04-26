Дудина о победе на чемпионате Европы: «Наверное, это самый лучший день в моей спортивной карьере»

Дзюдоистка Кристина Дудина прокомментировала победу на чемпионате Европы.

Турнир проходит в Загребе. В финале весовой категории до 48 кг россиянка победила француженку Бландин Пон.

«Наверное, это самый лучший день в моей спортивной карьере. Год назад на чемпионате Европы в Монпелье мне не удалось взойти на пьедестал, а сегодня я с золотой медалью. Несмотря на упорные тренировки, у меня был безмедальный период, я начала терять мотивацию, теперь у меня мощный стимул двигаться дальше, работать. Не скажу, что я рассчитывала взять золото, но раз так произошло, значит, так было суждено.

Я узнала, что поеду на чемпионат Европы, дней за десять до вылета, но была готова. Все из нас, кто находится на сборах, готовы. Узнав, что поеду, первое, о чем подумала – «вот он, мой шанс, им надо воспользоваться». Сегодня (25 апреля – Sports) я убедилась в том, что любой труд рано или поздно приносит свои плоды.

Самой эмоциональной победой для меня сегодня стал даже не финал, слез я не сдержала после полуфинального поединка, когда осознала – я с медалью чемпионата Европы. А в финале оставалось не волноваться и сделать все, что я могу. Давно хотела побороться с представительницами Франции, а сегодня я еще и выиграла у одной из них – двойная радость», – сказала Дудина.