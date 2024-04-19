«Они ненавидели нас, но держали все в себе. Они предали бога, принципы олимпизма и общечеловеческие». Лайшев о санкциях в спорте

Ренат Лайшев высказался о предательстве со стороны международных организаций.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) получил обращение от украинской стороны с просьбой не допускать 15 российских дзюдоистов до чемпионата Европы.

«Как говорил в свое время Николай Озеров во время матчей в Канаде: «Такой хоккей нам не нужен». Я бы сказал, что такое дзюдо нам не нужно, и послал бы их (украинцев) со своими требованиями ко всем чертям.

Международные спортивные организации, конечно, прислушиваются к заявлениям Украины, так как апеллируют к старшему брату за кордоном (США), который на них давит и от которого они зависят. Украина сейчас истерит во всех областях, у них сдали нервы, они не выдержали напряжения в этой ситуации.

Как и международные организации, начиная с МОК. Они предали и бога, и принципы олимпизма, и общечеловеческие принципы. Это, видимо, у них было и раньше, они ненавидели нас, но как-то держали все в себе.

Как правильно было сказано в одном фильме: они не могут нам простить победу в Великой Отечественной войне, а для них – во Второй мировой войне. Не могут. Мы же в этой ситуации должны вести себя спокойно и хладнокровно. Главное то, что мы сейчас главенствуем, они делают все то, что мы и предполагаем», – сказал президент центра «Самбо-70» Лайшев.