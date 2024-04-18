Лайшев о требовании НОК Украины не допускать российских дзюдоистов: «Просто боятся наших спортсменов, вот и запаниковали. Трусы»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо НОК Украины чемпионат Европы (дзюдо) Ренат Лайшев Самбо-70 Единоборства

Ренат Лайшев высказался о требовании Украины не допускать россиян к ЧЕ по дзюдо.

НОК Украины требует не допускать к чемпионату Европы в Загребе 15 российских дзюдоистов, обвиняя их в поддержке боевых действий. Сейчас россияне могут участвовать в международных стартах в нейтральном статусе.

«Во многих видах спорта идет такая кухня. Украина просто боится наших дзюдоистов, вот и запаниковала. Трусы!

Прислушаются ли к этим требованиям? Давно понятно, что нам надо делать что-то свое. Если допустят, то будет прекрасно, если нет, то надо рассчитывать только на себя и свои силы», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70».

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