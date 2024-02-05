Глава WADA об Олимпиаде-2024: «Группа нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие»

Теги МОК Олимпийская сборная России WADA Париж-2024 Витольд Банька Единоборства

В WADA ожидают «небольшую группу» нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Допуск не касается командных дисциплин, а также спортсменов, поддерживающих боевые действия или имеющих отношение к силовым структурам.

«Та группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже, исходя из того, что россияне бойкотируют те условия, те критерии нейтральности, которые предложил МОК.

Выступит узкий круг спортсменов, соответствующих строгим критериям МОК», –  сказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в эфире радиостанции RMF FM.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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29 комментариев
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Участвовать на таких позорных условиях - себя не уважать.
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Учитывая количество и интенсивность всяких конфликтов на фоне олимпиады а также количество мусульман во Франции будет чудо, если олимпиада пройдет без серьезных эксцессов.
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Израиль тоже сняли, кто знает?
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Ответ Baltika
Комментарий удален модератором
В военкомат то добровольно, а вот могилизация на украине добровольности не предполагает. Так что лучше помолчи в тряпочку.
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Какое отношение к этому вопросу имеет Вада?
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Олимпиада это соревнования, где участвуют все сильнейшие спортсмены мира, ведь так? А если нет - то грошь цена таким соревнованиям.
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Условия нейтральности там как условия со звездой Давида в 39 году
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Думаю, Баньке уже можно доверить не только определять участников Олимпиады, но и её медалистов ... в Париже сэкономят ...
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ни один из этих людей не ответит за что они отстранили спортсменов,просто выслуживаются перед западом
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Ответ Сергей Галынский
Главное,чтоб не случилось что-то наподобие Мюнхена
Вот уж по - барабану. Пусть жрут.
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Ответ Baltika
Комментарий удален модератором
Проверенная тактика - довести народ до нищеты, а потом подачками манипулировать ими - готовыми даже убивать за еду и туалет в доме, лол.
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зачем нам эта гнилая олимпиада, у нас есть игры дружбы
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Ответ Сергей Федечко
Учитывая количество и интенсивность всяких конфликтов на фоне олимпиады а также количество мусульман во Франции будет чудо, если олимпиада пройдет без серьезных эксцессов.
Главное,чтоб не случилось что-то наподобие Мюнхена
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Ответ Сергей Федечко
Учитывая количество и интенсивность всяких конфликтов на фоне олимпиады а также количество мусульман во Франции будет чудо, если олимпиада пройдет без серьезных эксцессов.
Клопы главное оружие)))
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Ответ Sergei Nikolaev
На любых условиях надо участвовать. Олимпиада у многих один раз в карьере.
выиграть все равно не дадут, поэтому само государство должно запретить нашим спортсменам участвовать в этом позорище
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Ответ Antonbezb
Израиль тоже сняли, кто знает?
Это другое.
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Человек 20, может быть, и будет из допущенных. Для галочки. С понятными перспективами.
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главарями вады за все время существования этой конторы были только англосаксы и поляк. Еще есть вопросы чьи интересы обслуживает данная опг?
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Но западные чиновники, они же практикующие лгбтшники этому факту ведь очень рады?
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Кто-то ещё будет отрицать что это русофобия(для них мы все русские) нацизм, ксенофобия?
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Ответ NRNG
В военкомат то добровольно, а вот могилизация на украине добровольности не предполагает. Так что лучше помолчи в тряпочку.
Комментарий удален модератором
Ответ Гамарджоба Генацвале
Участвовать на таких позорных условиях - себя не уважать.
Комментарий удален модератором
Ответ Манагер22
а не кивать на Петю/Колю/Васю и отвечать за свои действия не учили? вотэбаутизм на марше
Может пусть сначала Джоны и Джеймсы ответят. Не?
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