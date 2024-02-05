Глава WADA об Олимпиаде-2024: «Группа нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие»

В WADA ожидают «небольшую группу» нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Допуск не касается командных дисциплин, а также спортсменов, поддерживающих боевые действия или имеющих отношение к силовым структурам.

«Та группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже, исходя из того, что россияне бойкотируют те условия, те критерии нейтральности, которые предложил МОК.

Выступит узкий круг спортсменов, соответствующих строгим критериям МОК», – сказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в эфире радиостанции RMF FM.

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