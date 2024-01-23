Наталья Кузютина: «Я в дзюдо себя реализовала, подумала попробовать себя в ММА, почему нет? Для меня это вызов»

Дзюдоистка Наталья Кузютина рассказала о переходе в смешанные боевые искусства.

Кузютиной 34 года, она является бронзовым призером Рио-2016 по дзюдо. В 2022 году перешла в MMA, сейчас живет и тренируется в США.

— Расскажите, когда поняли, что хотите повесить кимоно на гвоздь?

— За год до Олимпиады в Токио я приняла решение завершить карьеру в дзюдо. Поняла, что после выступления на Играх я уже не буду им заниматься. На тот момент еще не думала про MMA, а хотела быть тренером по дзюдо, работать в сборной.

— А вы с кем-то делились своим решением о завершении карьеры?

— Если ты принял какое-то решение, следуй ему. Я в дзюдо себя реализовала, подумала попробовать себя в ММА, почему нет? Есть силы, есть желание. Как я уже говорила, для меня это вызов. Я почти никому не говорила, что улетаю в Штаты, даже родителям сообщила об этом всего за месяц до переезда.

— Устали от дзюдо?

— Я не устала от спорта, просто хотела себя попробовать как тренер. Не исчерпала себя как спортсменка, до сих пор могла бы выступать. В детстве многим пожертвовала ради дзюдо: тренировалась каждый день, жила на сборах.

Я устала от жизни, когда ты не зависишь от себя. Надоело постоянно находиться в режиме, захотелось чего-то нового. Вместе с тем я желала работать со сборной.

Когда я приехала в Штаты, позвонила Эцио Гамбе (генеральный менеджер сборных России по дзюдо – Sports.ru). Сообщила ему, что хочется жить в США и тренироваться, чтобы выступать по ММА, но при этом прилетать в Россию и работать со сборной. Однако это оказалось невозможно, – сказала Кузютина.