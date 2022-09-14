Международная федерация дзюдо рассматривает возможность недопуска российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира («Матч ТВ»)

Международная федерация дзюдо (IJF) рассматривает возможность недопуска российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира-2022, сообщает .

Чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 6 по 12 октября.

Российские дзюдоисты в июне приняли участие в турнире Большого шлема в Улан‑Баторе и выиграли медальный зачет этого соревнования. Сборная Украины бойкотировала турнир из‑за участия россиян.

По информации «Матч ТВ», представители Федерации дзюдо Украины информировали IJF о том, что примут участие в чемпионате мира, только если российские и белорусские спортсмены будут отстранены.

Чиновники IJF пока не приняли окончательного решения, но часть членов исполкома организации склоняются к отзыву приглашения для представителей России и Беларуси.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира. Организаторы забронировали отель в Ташкенте, но авиабилеты для российской команды пока не приобретены.