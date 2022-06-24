Украинский дзюдоист Зантарая подговаривал другие сборные на бойкот турнира в Монголии из-за допуска россиян («Матч ТВ»)

Чемпион мира по дзюдо из Украины Георгий Зантарая в связи с допуском россиян к турниру Большого шлема в Монголии обзванивал другие национальные федерации с предложением о бойкоте соревнований.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Зантарая заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к турниру в Монголии. Россияне выступают в Улан-Баторе в нейтральном статусе.

Также источник рассказал, что глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка общался с президентом Международной федерации дзюдо ( ) , задавая вопросы по допуску спортсменов из России.

Федерация дзюдо Украины ранее объявила о бойкоте всех турниров, где участвуют россияне.

Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян