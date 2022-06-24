Украинский дзюдоист Зантарая подговаривал другие сборные на бойкот турнира в Монголии из-за допуска россиян («Матч ТВ»)

Теги сборная России дзюдо Сергей Бубка Мариус Визер Большой шлем НОК Украины IJF Георгий Зантарая сборная Украины Политика Матч ТВ Единоборства

Чемпион мира по дзюдо из Украины Георгий Зантарая в связи с допуском россиян к турниру Большого шлема в Монголии обзванивал другие национальные федерации с предложением о бойкоте соревнований.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Зантарая заявил, что откажется от всех титулов, если российских дзюдоистов допустят к турниру в Монголии. Россияне выступают в Улан-Баторе в нейтральном статусе.

Также источник «Матч ТВ» рассказал, что глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка общался с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером, задавая вопросы по допуску спортсменов из России.

Федерация дзюдо Украины ранее объявила о бойкоте всех турниров, где участвуют россияне.

Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные