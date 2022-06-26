Директор IJF о допуске россиян к турнирам: «Дзюдо – вне политики. Надеемся, что наш спорт станет мостом для дружбы и мира»

Генеральный директор Международной федерации дзюдо ( ) Влад Маринеску прокомментировал решение организации допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Сборная России выступила на турнире Большого шлема в Монголии и выиграла медальный зачет.

«В первую очередь дзюдо – вне политики. Результат, который показала эта команда здесь, очень сильный. Команда продемонстрировала высокий уровень технической, физической и умственной подготовки.

Будет здорово увидеть команду на том же уровне (на чемпионате мира-2022). Также важен позитив, надеемся, что дзюдо станет мостом для дружбы и мира», – рассказал Маринеску.

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет международного турнира в Монголии