Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день Кубка мира в Кыргызстане

Теги Кубок мира самбо сборная России по боевому самбо Станислав Скрябин Единоборства

Россияне завоевали шесть золотых наград в первый день Кубка мира по самбо.

Соревнования проходят в Кыргызстане.

Золотые медали взяли Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Шамиль Гаджиев (до 88 кг), Денис Баканов (до 98 кг), Яна Полякова (до 72 кг).

Также трое россиян завоевали серебро – Никита Петухов (до 58 кг), Степан Солдатенков (свыше 98 кг) и Вера Лоткова (до 59 кг).

Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходит с 22 по 23 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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1 комментарий

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сервисник
Молодцы!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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