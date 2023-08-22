Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день Кубка мира в Кыргызстане

Россияне завоевали шесть золотых наград в первый день Кубка мира по самбо.

Соревнования проходят в Кыргызстане.

Золотые медали взяли Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Шамиль Гаджиев (до 88 кг), Денис Баканов (до 98 кг), Яна Полякова (до 72 кг).

Также трое россиян завоевали серебро – Никита Петухов (до 58 кг), Степан Солдатенков (свыше 98 кг) и Вера Лоткова (до 59 кг).

Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходит с 22 по 23 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.